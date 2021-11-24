«Локомотив» — «Лацио». Железнодорожники не помогут России в таблице коэффициентов УЕФА

25 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех россиян оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» 25 ноября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Локомотив» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Локомотив» Москва — «Лацио» Рим (25.11.2021)

Лига чемпионов вернулась в строй, после неё традиционно наступает пора другого европейского соревнования — Лиги Европы. 25 ноября в пятом туре группового этапа турнира состоится сразу 15 встреч. Московский «Локомотив» примет на стадионе «РЖД Арена» в Москве римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Локомотив» добавил после назначения на пост главного тренера Маркуса Гисдоля. В чемпионате России занимает четвёртую строчку с 25 баллами. Отставание от лидирующего «Зенита», правда, составляет сразу восемь пунктов. От «Сочи» — четыре. Хватит ли сил побороться за медали и места в еврокубках — это, пожалуй, главный вопрос.



Последний матч РПЛ с «Ахматом» выдался крайне неудачным, красно-зелёные проиграли со счётом 1:2. Конечно, ситуацию испортила красная карточка, которую получил Мурило на 34-й минуте. До этого результаты были не такие плохие: четыре беспроигрышных матча с «Сочи» (2:1), «Нижним Новгородом» (2:1), «Галатасараем» (1:1) и «Спартаком» (1:1).



Вратарь и лидер Маринато Гильерме после неудачи принёс болельщикам извинения. Добавил, что тренер находится в процессе адаптации, многие исполнители основной обоймы травмированы, а играет преимущественно молодёжь. Это действительно так, с римлянами эту проблему не обойти стороной. Кадровая ситуация тяжелейшая.

Да что далеко ходить — сам Гильерме из-за повреждения стопы пропустит ближайшие игры. В том числе и с «Лацио» не поможет. Пожалуй, это одна из ключевых потерь, ведь достойной замены натурализованному бразильцу сейчас нет. Кроме того, в лазарете находятся Тино Анджорин, Рифат Жемалетдинов и Станислав Магкеев. А Тикнизян пропустил тренировку.



В Лиге Европы железнодорожники успели провести две встречи при Гисдоле. В первой потерпели поражение от лидирующего в группе турецкого «Галатасарая» (0:1), во второй — сыграли с турками вничью (1:1). Прогресс налицо, но предстоит ещё много работы. Линию нападения удалось перестроить, прессинг и давление улучшились. А вот пропускают москвичи восьмой матч кряду во всех соревнованиях.

«Лацио» тоже не блещет надёжностью в обороне, пропущен в Серии А аж 21 мяч. Однако не будем забывать, какие у римлян оппоненты. Уровни чемпионатов принципиально разные. В Италии уже несколько лет как стало модно много забивать, благо хоть тут подопечные Маурицио Сарри себя проявили. Наколотили 25 голов. Симпатичный показатель.



В турнирной таблице чемпионата Италии они располагаются на шестой позиции с 21 баллом. Вряд ли это может устроить, хотя всё не так плохо. Отставание от «Ромы» составляет один пункт, от «Аталанты», находящейся в зоне Лиги чемпионов, — четыре. Вполне можно запрыгнуть выше. И бороться если не за титул, то хотя бы за зону Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне Лиги Европы, кстати, у римлян тоже порядок. До лидирующего «Галатасарая» не хватает трёх очков, можно даже попробовать выбраться в плей-офф с первого места. Для этого нужны две победы. Учитывая набранную форму, итальянцам это вполне под силу. Тем более у турецкой команды противник статуснее, чем «Локомотив».

Недавний тур Серии А завершился для «Лацио» неудачно, римляне на своём поле уступили «Ювентусу» со счётом 0:2. Правда, соперник реализовал два удара с «точки». Впрочем, туринцы не дали почти ничего создать, из восьми ударов по воротам лишь один хозяева нанесли в створ. А ведь даже владели мячом более 50% игрового времени.



И всё же «Лацио» по-прежнему выглядит фаворитом предстоящей встречи в Москве. «Локомотив» хоть и преобразился в некоторых компонентах в лучшую сторону, всё же пока не готов выступать на равных с итальянцами. Прежде всего из-за серьёзных кадровых потерь. Так что мудрить нет смысла, возьмём П2 за коэффициент 1.89. Хозяевам придётся затыкать дыры в составе, а это чревато.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» 25 ноября 2021 года

Подопечные Маркуса Гисдоля ещё недостаточно хороши, предстоят работа над обороной и адаптация. Шансы на победу над «Лацио» минимальны из-за кадровых потерь. Вдобавок ко всему вылетел Гильерме. Могут, конечно, огрызнуться и забить, однако рассчитывать на очки трудно. С атакой у римлян не должно возникнуть особых проблем даже без Иммобиле.



Ставка: победа «Лацио» за коэффициент 1.89.