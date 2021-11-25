«Арсенал» — «Ньюкасл». Микель Артета быстро забудет пощёчину от «Ливерпуля»

27 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Ньюкасл»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 27 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 13-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» (27.11.2021)

После яркого пятого тура группового этапа Лиги чемпионов возвращаемся на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге стартует 13-й тур, 27 ноября состоятся пять встреч. В одной из них «Арсенал» примет «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 15:30 мск. Арбитр — Стюарт Атвелл.

«Арсенал» провалил старт, однако понемногу добавил и ныне располагается на пятой строчке в таблице АПЛ с 20 баллами. До лидеров, конечно, далеко, зато зона Лиги чемпионов находится всего в трёх очках. В общем, команда набрала стабильный ход и стремится к зоне еврокубков.

Прошлый тур, правда, обернулся полной неудачей. Лондонцы уступили «Ливерпулю» на «Энфилде», да ещё и разгромно — со счётом 0:4. Проявить себя не удалось, итог был прогнозируемый. Хотя до перерыва смотрелись симпатично. Такого серьёзного соперника даже лучшие клубы Европы одолеть не в силах, а «канониры» пока далеки от былого уровня.

Состав в целом добротный, хотя не всегда лидеры проявляют себя. В атаке опытные Обамеянг и Ляказетт, но они потеряли былую результативность. Француз вовсе собрался уходить. В обороне, напротив, совсем молодой Уайт, взятый в аренду у «Брайтона», а также Габриэл со сравнительно небольшим опытом выступлений на высоком уровне.

Тем не менее до встречи с ливерпульцами были три победы: над «Астон Виллой» (3:1), «Лестер Сити» (2:0) и «Уотфордом» (1:0). Разумеется, на данном этапе «сороки» заметно уступают в классе и уровне исполнителей. То есть шансы на успех подопечных Микеля Артеты и продолжение погони за топ-4 внушительные.

«Ньюкасл» же выдаёт худший старт в своей истории — за 12 туров АПЛ не одержал ни одной победы. В октябре права на клуб выкупила богатая Саудовская Аравия, однако пока серьёзных изменений не видно. На тренерском мостике Стива Брюса сменил Эдди Хау. Посмотрим, что из этого получится.

Моменты создаются прежде всего за счёт индивидуального мастерства отдельных футболистов, например, Аллана Сент-Максимена. Что касается обороны, то 27 пропущенных мячей в чемпионате Англии говорят сами за себя. «Ньюкасл» в кризисе, а предпосылки к скорому прогрессу пока не видны. Во-первых, нужна передышка.

Во-вторых, все ждут зимнего трансферного окна и качественного усиления. Пока же приходится использовать то, что есть. Наблюдается положительная динамика лишь с командами схожего уровня. Например, две последние игры в АПЛ чёрно-белые свели к ничьей. Одну с неуступчивым «Брайтоном» (1:1), вторую — с ярким «Брентфордом» (3:3).

Эдди Хау сумел немного взбодрить «сорок». Под руководством экс-наставника «Борнмута» они провели только последний тур АПЛ. Да и то — самого Хау не было на скамейке из-за коронавируса. Впереди полноценный дебют, долгий процесс адаптации и внедрение новой тактики. Посмотрим, как это будет выглядеть через несколько недель. Сейчас противостоять лондонцам довольно трудно.

Соперники мотивированы. «Арсенал» намерен реабилитироваться за провал с «Ливерпулем», а «Ньюкаслу» нужны очки, чтобы покинуть зону вылета. Вероятность победы первых гораздо выше, они заслуженно входят в топ-5 АПЛ и до поездки на «Энфилд» демонстрировали отличную форму.

Думаем, проблем с хромающими «сороками» в этот раз быть не должно. Коэффициент на лобовую победу хозяев низковат, но можно докупить тотал больше 1.5 мяча. Ждём что-то в духе 2:0 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 27 ноября 2021 года

«Канониры» получили звонкую пощёчину на «Энфилде». Нельзя придумать лучше соперника, чем кризисный «Ньюкасл», чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. С обороной у «сорок» пока туго, все ждут зимнего трансферного окна и качественных трансферов. Однако пока лондонцы заслуженно выглядят фаворитами. Думаем, они одержат на своём поле яркую победу.



Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.71.

Где покажут матч «Арсенал» — «Ньюкасл»?