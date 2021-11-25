«Вашингтон» — «Флорида». Александр Овечкин проверит Сергея Бобровского на прочность

27 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Флорида». Начало встречи — в 01:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Пантерз» идёт за 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» 27 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Флорида» 27 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.36. Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.00.

«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.11.2021)

На 27 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу девять встреч. Отечественным болельщикам стоит уделить внимание противостоянию «Вашингтона» и «Флориды», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 01:00 мск.

«Вашингтон» по-прежнему замыкает тройку лучших на Востоке, набрав 29 баллов за 19 игр. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего два пункта, второе место занимает «Каролина» с 29 баллами в 18 встречах. Впрочем, положение шаткое. У «Торонто» тоже 29 баллов, а «Рейнджерс» отстают только на два.

В последних девяти играх столичный клуб оступился лишь дважды. На «Анахайме» (2:3 ОТ) и новичке НХЛ — «Сиэтле» (2:5). И семь побед, нескольких из них получились особенно яркими. Накануне разобрался с «Монреалем» (6:3), накидав тому шесть шайб. А ведь канадцы в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Стэнли!

Александр Овечкин отдал три результативные передачи и установил очередной рекорд клуба — на этот раз по очкам в 20 матчах со старта сезона. Евгений Кузнецов добавил в голу результативную передачу, Дмитрий Орлов тоже отличился. Уилсон забросил шайбу, а Илья Самсонов просто брал свои броски. Голкипер пока не проигрывает в основное время.

«Флорида» же после отличного старта немного сбавила обороты. Недавно была серия из четырёх поражение. Самое чувствительное — от «Нью-Джерси» (3:7). Хотя дальше стало заметно веселее. Победила «Айлендерс» (6:1), вернула долг «Нью-Джерси» (4:1) и перебросала «Миннесоту» (5:4).

С «Филадельфией» пришлось выйти за пределы основного времени, всё завершилось в овертайме (2:1 ОТ). Аарон Экблад забросил победную шайбу за две с половиной минуты. Сергей Бобровский показал себя выше всяких похвал. Он тоже не проигрывает в этом сезоне в основное время! И тащит, очень много тащит.

Теперь нас ждёт вторая встреча «Кэпиталз» и «Пантерз» в сезоне. В прошлый раз «Флорида» выиграла — 5:4 ОТ. У «Кэпс» есть как минимум мотивация вернуть долг и выйти на второе место в конференции. Впрочем, обе стороны сейчас в порядке. «Пантеры» вообще видятся одним из трёх-четырёх основных претендентов на Кубок Стэнли.

А что же по личным встречам? Тут и кроется проблема. На своём льду «Кэпс» выиграли лишь раз за последние пять матчей. Да и вообще с «Флоридой» не клеится. В последних пяти противостояниях лишь две победы. Чего не отнять — высокой результативности. Шесть очных игр подряд на двоих соперники забрасывают более пяти шайб. Не должна стать исключением и предстоящая битва.

«Флорида» уже забросила 71 раз против 64 у «Вашингтона». Есть шанс, что Самсонов выйдет против Бобровского. Россияне выглядят здорово, вероятно, тренеры сделают на них ставку. Илья вообще недавно оформил подряд два шат-аута. Вратарская линия у «столичных» потихоньку обретает уверенность.

И всё же мы бы ждали результативный матч. Александр Овечкин чувствует себя прекрасно, регулярно набирает баллы и бьёт рекорды. Уилсон и Кузнецов тоже не спят, всё ближе к возвращению Бэкстрём. В стане соперника лучшими по голам считаются Александр Барков и Энтони Дюклер. А бомбардиром — Джонатан Юбердо. Хотя Александр выбыл из-за травмы.

Выделять фаворита мы бы не стали. Сопоставимо выглядят обе стороны, нервная концовка и даже овертайм тут вполне вероятны. А вот рассмотреть тотал больше 5.5 шайб за 1.73, на наш взгляд, вполне можно. Статистика личных встреч не против. Да и забивают клубы частенько и обильно.

«Вашингтон» — «Флорида»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 ноября 2021 года

«Флорида» идёт в этом сезоне фантастически. Во многом благодаря Сергею Бобровскому. У «Вашингтона» хорошо себя чувствуют первые два звена, а во вратарской линии — Илья Самсонов. Выделить фаворита трудно, а вот поставить на букмекерский верх по голам имеет смысл. Статистика личных встреч не против, да и с результативностью у обеих сторон порядок.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.73.