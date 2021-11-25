Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: россиянин готов забрать себе шахматную корону

26 ноября в Дубае стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. В нём сразятся действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. Для норвежского гения это будет четвёртая защита титула. Сможет ли Непомнящий свергнуть шахматного короля?

Анализ и прогноз матча Карлсен — Непомнящий

Матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий или же до 7,5 очков. Для Магнуса Карлсена эта защита титула уже четвёртая с того времени, как в 2013 году он стал лучшим шахматистом мира. Его пытались свергнуть с трона Вишванатан Ананд, Сергей Карякин и Фабиано Каруана, но в каждой из этих трёх встреч Карлсен оказывался сильнее. Теперь низвергнуть норвежца попробует российский гроссмейстер Ян Непомнящий.



Букмекеры считают, что Карлсену удастся сохранить свой титул. Поставить на его победу в матче можно с коэффициентом 1.70. Шансы Непомнящего оценили котировкой 3.00, а на ничью по итогам 14 партий дают коэффициент 4.40.



Магнус Карлсен – настоящий гений. В 13 лет норвежец стал гроссмейстером, в 16 — самым молодым обладателем рейтинга Эло в 2700 очков, а в 23 года завоевал звание чемпиона мира. Внушает. Сейчас Карлсену 30, но он по-прежнему не устал от шахмат. Правда, каждая последующая победа даётся ему сложнее предыдущей. Если Вишванатана Ананда он победил досрочно, то в поединках с Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной всё решилось на тай-брейке.



Ян Непомнящий – практически ровесник Карлсена, ему 31. Его появление в финальном матче несколько неожиданно. Нельзя сказать, что он был главным фаворитом турнира претендентов. Однако россиянин выиграл 5 из 14 партий и опередил француза Вашье-Лаграва на 0,5 очка.



Что важно отметить: Непомнящий имеет положительный баланс в противостояниях с Карлсеном. Из 11 партий он выиграл 4, а уступил всего в одной. Так что смело можно считать россиянина «неудобным» соперником для норвежца. С одной оговоркой: речь о классических шахматах. В быстрых Карлсен сильнее. Следовательно, Яну нужно настраиваться на то, чтобы решить все вопросы за 14 классических партий.



Кстати, если после 14 партий будет ничья, то состоится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если и после него счёт останется равным, то шахматисты сыграют ещё 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Дальше при необходимости запланированы ещё 4 блиц-матча из 2 партий.



Если и после 10 партий победителя не будет, то всё решится в одном-единственном матче: в этой партии белые получат 5 минут, чёрные – 4 с добавлением 2 секунд после 61-го хода. Ничья при этом будет в пользу чёрных, а кому каким цветом играть, решит жеребьёвка. Впрочем, до такой интриги в чемпионских матчах ещё никогда не доходило.

Как мы уже сказали, Непомнящий неудобен для Карлсена в классическом формате, поэтому можно рассмотреть ставку на его победу с форой (0) по истечении 14 партий. Коэффициент на этот исход – 2.65. Ну а поставить на то, что дело основным раундом не ограничится, можно за 5.00. И, кажется, этот коэффициент несколько завышен.



Кстати, надо сказать, что количество партий увеличили: раньше гроссмейстеры играли по 12 партий. Таким образом, можно предположить, что к концу матча соперники подустанут. А значит, вырастет и число ошибок. Если учесть, что из 11 очных партий всего 6 завершились ничьей, то можно рискнуть и сделать ставку на то, что в предстоящем матче минимум 4 партии завершатся победой одного из шахматистов. Коэффициент на этот исход 2.20.



До матча осталось совсем немного времени. Будем верить в Яна Непомнящего и надеяться, что именно он вскоре примерит шахматную корону. Удачных ставок!