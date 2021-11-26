«Атлетик» — «Гранада», «Йокерит» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно заканчивается, зима практически вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 26 ноября.

На что ставить в футболе 26 ноября

Еврокубки отгремели, начинаем возвращаться к национальным чемпионатам. В Испании «Атлетик» в Бильбао примет «Гранаду», матч любопытный, но, вероятно, не самый зрелищный.



В Германии сыграют «Штутгарт» и «Майнц», а в Италии аутсайдеры: «Кальяри» и «Салернитана». Наконец, во Франции «Ланс» примет «Анже».

На что ставить в хоккее 26 ноября

В КХЛ сегодня 5 матчей. Начнут день два дальневосточных матча: «Амур» сыграет с «Сочи», а «Адмирал» — с «Автомобилистом». «Сибирь» примет «Авангард», «Локомотив» — «Трактор», а завершится пятница сражением «Йокерита» и ЦСКА.



В НХЛ в пятницу сразу 4 ранние игры, которые порадуют европейских болельщиков: время начала будет не ночным. «Бостон» примет «Рейнджерс», «Миннесота» — «Виннипег», «Филадельфия» сыграет с «Каролиной», а «Чикаго» — с «Сент-Луисом».

На что ещё ставить 26 ноября

На финальной стадии Кубка Дэвиса 3 встречи. Испания сыграет с Эквадором, Сербия – с Австрией, а США – с Италией. Завтра в бой вступает сборная России.



В баскетбольной Евролиге УНИКС ждёт традиционно непростой выезд в Белград к «Црвене Звезде», ну а сборная России проведёт дебютный матч под руководством Зорана Лукича. Соперник в квалификации к чемпионату мира – сборная Италии.



В волейболе проходит полуфинальный этап Кубка России. В Новосибирске, Казани и Москве команды выясняют отношения и выявляют достойнейших: 3 лучших коллектива получат места в «Финале четырёх».