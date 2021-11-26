«Вильярреал» — «Барселона». Лионель Месси не зря хвалил Хави

27 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.78. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 2.71. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Барселона»?

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона» 27 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 15-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона» (27.11.2021)

На групповом этапе еврокубков отгремел пятый тур. Настала пора национальных первенств. 27 ноября в 15-м туре испанской Примеры состоится матч «Вильярреал» — «Барселона», который пройдёт на стадионе «Керамика» в городе Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Начнём с хозяев. «Вильярреал» с самого старта сезона не впечатляет. За 13 туров Ла Лиги набрал всего 16 баллов, вследствие чего располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Победы одержал всего три, поражений столько же, а вот ничьих аж семь. Практически все с середняками.



В последних трёх турах чемпионата Испании подопечные Унаи Эмери одержали победу с минимальным перевесом над ползущим в зоне вылета «Хетафе», сыграли вничью с хилой «Сельтой» (1:1) и проиграли нестабильной «Валенсии» (0:2). В общем, состояние оставляет желать лучшего.



Пожалуй, единственный, кто выделяется на поле, — фланговый игрок голландского происхождения Арно Груневелд, который отлично обостряет и часто проявляет активность. В остальном качество футбола сильно отличается от прошлого сезона, тогда команда смотрелась гораздо увереннее. Победа в Лиге Европы говорит сама за себя.

В Лиге чемпионов вроде бы всё хорошо — семь очков, второе место в квартете. Хотя тут нужно учитывать календарь. За пять туров одержали только две победы, обе над швейцарским «Янг Бойз» (4:1 и 2:0). Также потерпели два поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2 и 0:2) и сыграли вничью с «Аталантой» (2:2). Шансы сохраняются.



Очевидно, что «жёлтой субмарине» необходим импульс. Возможно, в виде новых приобретений, всё же о смене главного тренера речи пока не идёт. Эмери хорош в своём деле, давно закрепил за собой статус качественного специалиста, да и трофей клубу недавно подарил. А вот свежей крови однозначно не хватает.



У «Барселоны» много своих забот. Ещё при Лионеле Месси был заметен кризис. Сейчас без своего главного символа каталонцам совсем туго. Не раз менялся главный тренер, теперь на мостике находится высоко дисциплинированный Хавьер Эрнандес. Экс-игрок клуба сразу обозначил приоритеты, работа началась.

Назначение испанца повлекло незамедлительные изменения: штрафы за опоздание на тренировки, смена тактики, возвращение нестареющего Дани Алвеса и полное доверие к молодым перспективным исполнителям. Всё это нахлынуло волной и уже привело к интересным результатам. Недавно новый главный тренер даже получил тёплые слова от Лео Месси.

При Хави каталонцы сыграли пока только дважды. В чемпионате Испании одержали верх в дерби с «Эспаньолом» (1:0). А в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Бенфикой» (0:0). Прогресс вроде бы наблюдается, однако функциональная подготовка футболистов не впечатляет. Отсюда и один гол за 180 минут.



В обоих случаях оборона проявила себя здорово, до этого сине-гранатовые пропускали шесть туров кряду в чемпионате Испании, а теперь — два матча «на ноль» подряд. Особенно острых моментов у «Эспаньола» не было. А вот «Бенфика» в самой концовке натурально простила: Сеферович просто не попал в пустые.



«Барселоне» предстоит длинный путь адаптации к философии Хави, тем не менее некоторый прогресс имеется. Банально даже последние результаты лучше, чем у предстоящего соперника, да и в атаке подбор исполнителей интереснее. Думаем, можно было бы даже рискнуть и поставить на победу гостей за коэффициент 2.71.

Иной вариант — тотал меньше 2.5 мяча за 2.18. Работа над дисциплиной в обороне сине-гранатовых привела к двум «сухим» играм. А вот нападение у каталонцев неровное, забивает пока редко. «Вильярреал» же порядком сдулся в атаке, да и в целом не впечатляет. Напрашивается очередной букмекерский низ.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона» 27 ноября 2021 года

При Хави «Барселона» начала много контролировать мяч и чаще создавать моменты. С «Бенфикой» не повезло, но, вероятно, удача улыбнётся в предстоящей битве. «Вильярреал» уже который матч выступает неуверенно, теряет очки на ровном месте с середняками. С каталонцами ему будет очень трудно, состав и форма оставляют желать лучшего. Рискнём и сыграем П2.



Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 2.71.

Где смотреть матч «Вильярреал» — «Барселона»?

Прогноз Александра Вишневского на матч «Вильярреал» — «Барселона».