«Ювентус» — «Аталанта». 0:4 от «Челси» в Лиге чемпионов заставят Аллегри сделать выводы

27 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 27 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» (27.11.2021)

Последний месяц осени близится к концу, в еврокубках отгремел пятый тур группового этапа. Снова возвращаемся на внутреннюю арену. 27 ноября в 14-м туре итальянской Серии А состоится пять встреч. В одной из них «Ювентус» на стадионе «Альянц» в Турине примет «Аталанту». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Ювентус» слабо начал сезон, но понемногу реабилитировался и ныне располагается на восьмой строчке чемпионата Италии с 21 баллом. До лидеров ещё далеко, зато отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего четыре очка. А впереди как раз битва с «Аталантой», которая замыкает топ-4. Отличный шанс приблизиться к конкуренту.



Учитывая последние выступления туринцев, сократить расстояние они могут. Совсем недавно одолели «Фиорентину» (1:0) и «Лацио» (2:0). Оба конкурента из верхней части таблицы и хороши в нападении. Подопечные Массимилиано Аллегри сумели остановить даже Душана Влаховича, возглавляющего гонку бомбардиров Серии А наравне с Чиро Иммобиле.

В Лиге чемпионов, несмотря на прерванную английским «Челси» (0:4) победную серию, всё отлично. Располагаются на второй позиции с 12 очками. Путёвка в плей-офф гарантирована, ниже второго места не опустятся. Значит, можно спокойно сосредоточиться на Серии А. Ведь тут ситуацию необходимо исправлять как можно быстрее.

Играть «старая синьора» вынуждена в оборонительный футбол, больше двух мячей за 90 минут забивает крайне редко. Голов действительно мало: в чемпионате Италии оформлено 18 мячей за 13 туров, в еврокубке — девять за пять туров. Хотя в последнем случае большая часть пришлась на долю уступающих в классе «Зенита» и «Мальмё».

«Аталанта» является полной противоположностью. Пропускает много и стабильно. В Серии А не может сохранить сетку нетронутой уже девятый тур кряду. К счастью, результативное нападение, пусть и не всегда, но позволяет забивать больше. Потому команда за собой закрепила заслуженное четвёртое место в таблице.

В Лиге чемпионов дела похуже, здесь бергамаски третьи в группе F. Заключительная игра состоится с «Вильярреалом», и именно она определит, кто из соперников попадёт в плей-офф. Достаточно выиграть на своём поле. «МЮ» лидирует с 10 баллами и точно останется первым. У подопечных Джан Пьеро Гасперини шансов больше с учётом формы, но это уже другая история.



Последний матч бергамаски проводили как раз на евроарене с «Янг Бойз» (3:3). Вновь подкачала оборона, пропустившая аж три мяча. Такого явно не ожидали. Едва удалось спастись — помог вернувшийся после травмы Луис Мурьель, который только вышел на поле и сразу реализовал представившийся шанс, забив прямым ударом со штрафного. Справедливости ради, вратарь в том эпизоде мог бы действовать успешнее.



«Аталанта» хороша в нападении, этого не отнять, однако в защите — ощутимые проблемы. С «Ювентусом» такие трюки не прокатят, туринцы недавно уже обыграли две схожие по стилю команды. Причём в обоих случаях были сильнее и даже близко не подпустили оппонентов к своим воротам. Оборона своё дело знает.

Думаем, в этот раз нас ждёт относительно закрытый матч со сравнительно малым количеством голов. Соперники постараются сыграть осмотрительно. Можно даже было бы взять ТМ 2.5 мяча за 2.17. На наш взгляд, интересен вариант с победой «Ювентуса» через низ по голам. Уж больно здорово хозяева проводят последний отрезок, а провал с «Челси» только добавит злости футболистам.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 27 ноября 2021 года

Подопечные Массимилиано Аллегри не так хороши в атаке, как в обороне. «Аталанта» плохо провела важнейший матч с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, настроение наверняка будет нерадостное. Пропускают бергамаски многовато даже для себя, а забить «Ювентусу» сейчас могут немногие. Пример тому — встречи с «Фиорентиной» и «Лацио». Думаем, туринцы добьются низовой победы.

Ставка: победа «Ювентуса» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.72.

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