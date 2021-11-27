«Ювентус» — «Аталанта», «Вильярреал» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима практически вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 27 ноября.

На что ставить в футболе 27 ноября

Суббота, как и всегда, большой футбольный день. В РПЛ 3 матча. «Урал» примет «Сочи», «Ахмат» сыграет с «Ростовом», а «Химки» — с «Краснодаром».



Из европейских событий в первую очередь выделим матчи «Ювентус» — «Аталанта» и «Вильярреал» — «Барселона». Туринцы пытаются вернуться в борьбу за высокие места, но для этого нужно победить «Аталанту», которая на ходу. Алексей Миранчук, правда, скорее всего, снова останется на скамейке запасных. В Испании же Хави продолжает знакомство с «Барселоной». Гостевой матч с командой Унаи Эмери – сложное испытание, правда, «Вильярреал» в таблице ещё ниже.



Кроме того, в АПЛ «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», а «Арсенал» — «Ньюкасл». В Германии интересен матч «Вольфсбурга» и дортмундской «Боруссии», а «Бавария» сразится с «Арминией». В Серии А «Интер» гостит в Венеции, а «Фиорентина» едет в гости к «Эмполи». Александр Кокорин вернулся в общую группу, но вряд ли выйдет на поле.

На что ставить в хоккее 27 ноября

В КХЛ всего 2 игры. «Барыс» сыграет с «Витязем», а «Северсталь» — с «Торпедо». В ночь на воскресенье смотрим НХЛ, здесь сразу 9 матчей.

На что ещё ставить 27 ноября

Сборная России вступает в борьбу за Кубок Дэвиса. В первом матче в группе наша команда сразится с Эквадором. И здесь Медведев, Рублёв и компания – явные фавориты.



Очередной тур стартует в волейбольной женской Суперлиге. Самый интересный матч из сегодняшних – встреча «Локомотива» и «Ленинградки» в Калининграде. А у мужчин продолжается полуфинальный этап Кубка России. В Новосибирске, Казани и Москве команды выясняют отношения и выявляют достойнейших: 3 лучших коллектива получат места в «Финале четырёх».