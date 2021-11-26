«Сент-Этьен» — «ПСЖ». Лионель Месси ответит на критику в чемпионате Франции

28 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «ПСЖ». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Сент-Этьена» оценён экспертами в 9.80. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сент-Этьен» — «ПСЖ» 28 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Сент-Этьен» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «ПСЖ» (28.11.2021)

После яркого пятого тура в еврокубках возвращаемся на внутренние арены. 28 ноября чемпионат Франции порадует нас семью встречами 15-го тура. Отдельное внимание обратим на юбилейное, 90-е противостояние «Сент-Этьена» и «ПСЖ». Стартовый свисток на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене прозвучит в 15:00 мск. Главный арбитр — Жером Бризар.

«Сент-Этьен» в этом сезоне демонстрирует крайне плохие результаты. За 14 туров Лиги 1 победил всего два раза, располагается на 19-м месте, то есть в зоне вылета. Естественно, такой ход событий не радует ни руководство, ни игроков, ни болельщиков. Благо в последнее время наблюдается хоть какая-то положительная динамика.



Удалось взять себя в руки, беспроигрышная серия составляет уже четыре матча. В активе имеется две победы и две ничьи. В предыдущем туре подопечные Клода Пюэля удачно сыграли в гостях с «Труа» (1:0). До этого принимали «Клермон» (3:2), в равной борьбе тоже одержали верх. Отставание от безопасной 17-й строчки теперь составляет всего один балл.



Улучшающаяся форма зелёных, которые ещё недавно выглядели безнадёжными аутсайдерами, говорит о том, что списывать их рано. Пора как минимум выбираться из зоны вылета. Однако победы были добыты над такими же претендентами на вылет. А теперь предстоит битва с единоличным лидером.

«ПСЖ» не первый год славится потрясающей атакой. Сейчас в арсенале есть Лионель Месси, который пока редко забивает, но явно добавил остроты. В чемпионате Франции на счету нападающего всего один мяч за шесть матчей, зато в Лиге чемпионов отличился трижды за четыре тура.



Аргентинец после долгих хождений вокруг да около выиграл с национальной сборной Кубок Америки, благодаря чему претендует на очередной «Золотой мяч». Эта награда может стать в его коллекции уже седьмой. Голосование уже закрыто, однако внимание всего мира не ослабевает.

С Месси парижане уверенно лидируют в Лиге 1, имея в активе 12 побед за 14 встреч. В минувшем туре одержали победу над «Нантом» (3:1), а чуть ранее одолели «Лилль» (2:1) и «Бордо» (3:2). По обыкновению, у них с запасом лучшая атака. За 14 туров наколотили 32 мяча. То ли ещё будет.



Лишь в Лиге чемпионов парижане оступились, потерпев поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Боролись, даже открыли счёт, но хитрого Хосепа Гвардиола и его дружину перехитрить не удалось. Англичане взяли реванш. Лионелю Месси и Неймару здорово досталось, критики не подбирали слов. Килиан Мбаппе забил, но тоже получил свою порцию. Впрочем, выход в плей-офф гарантирован. Пусть и со второго места.



Теперь можно снова сконцентрироваться на внутренней арене, хотя тут всё и так прекрасно. Форма у парижан шикарная, четыре победы в пяти последних турах и ни одного поражения. Отрыв от ближайшего преследователя в таблице составляет более 10 очков. На пути встали «святые», однако уровень команд несопоставим.

При этом «Сент-Этьен» в нынешнем сезоне ещё ни разу не сохранял свои ворота на замке в родных стенах. А подопечные Маурисио Почеттино такими подарками судьбы пользоваться умеют. Наверняка нас ждёт уверенная победа гостей с солидной разницей мячей. Потому возьмём Ф2 (-1.5) за коэффициент 1.97. Альтернатива — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.



Парижских фанатов на трибунах не будет, они не допущены на стадион «Жоффруа Гишар» и его окрестности. Такое решение было вынесено в связи с недавними инцидентами на матчах чемпионата Франции с участием болельщиков «ПСЖ». Однако гостям сильно помешать это не должно.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Сент-Этьен» — «ПСЖ» 28 ноября 2021 года

В юбилейном очном противостоянии команда «ПСЖ» выступит явным фаворитом. Клубы частенько пробивают планку тотала. У каждого свои задачи и цели. «Сент-Этьену» терять нечего: нужно забивать, стараться забрать очки, чтобы выбраться из зоны вылета. «ПСЖ» в Лиге 1 играет в своё удовольствие, но ответить на критику после поражения от «Ман Сити» явно не помешает.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.97.

Чего ждать от матча «Сент-Этьен» — «ПСЖ»?