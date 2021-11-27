«Спартак» — «Динамо». Вадим Шипачёв сделает бело-голубых лидером Западной конференции

28 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.38, а успех «Спартака» оценён экспертами в 2.82.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 28 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Динамо» Москва (28.11.2021)

На 28 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить, конечно же, столичному дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое пройдёт на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Начало раннее — первое вбрасывание состоится в 14:00 мск.

«Спартак» балансирует на границе зоны плей-офф Западной конференции, набрав 36 баллов за 33 игры. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет девять пунктов. При этом в спину дышат минское «Динамо» (36 баллов) и «Торпедо» (34 балла). Положение шаткое, даже несмотря на то, что в последних четырёх встречах удалось одержать три победы.



Проиграли красно-белые один раз на этом отрезке, зато дома и крупно. Натерпелись от «Йокерита» (1:6), все силы ушли на драки в дебюте. Накануне на выезде дожали «Куньлунь» (6:4), отгрузив четыре шайбы во втором периоде. Йори Лехтеря забил гол и отдал три передачи, Александр Никишин оформил дубль. Команда вроде бы разыгралась, хотя со стабильностью и обороной всё равно проблемы.



«Динамо» идёт в пятёрке лидеров, набрав 44 балла за 32 матча. Плотность тут довольно высокая. Впрочем, бело-голубые не проигрывают шесть встреч подряд. Держатся бодро. Статистика потрясающая. Сперва обыграли на выезде «Авангард» (3:1) и дома «Йокерит» (3:1), а затем разобрались в дерби с ЦСКА (3:2 Б). Крепкий уровень оппозиции не смутил.

А после одержали ещё три победы подряд на своём льду с общим счётом 14:8. Самая интересная игра сложилась с «Трактором», где на двоих команды забросили аж 13 шайб (7:6 ОТ). Да, можешь завидовать, НХЛ! Самыми насыщенными получились второй и третий периоды, тут было заброшено четыре и пять шайб соответственно.



Вадим Шипачёв отметился голом и пасом, Оскар Линдберг и Эрик О'Делл сделали по три результативные передачи. Словом, хоккеисты выдали дивную рекламу КХЛ на радость болельщикам. Единственное, что удручает, — четыре пропущенные шайбы в заключительном отрезке. У москвичей не самая лучшая вратарская линия, это не новость. Зато хотя бы в атаке всё хорошо.

Вадим Шипачёв — лучший бомбардир КХЛ с 47 баллами по системе «гол+пас» за 32 игры. А также является лучшим ассистентом лиги и замыкает тройку в гонке снайперов. Несомненно, это ведущий игрок столичного клуба и лиги, он многое делает для результата бело-голубых. Был небольшой спад, но выдерживать сумасшедший график на протяжении всего регулярного чемпионата невозможно.



Впереди «Спартак». Соперник, конечно, не самый сильный, хотя местами выступает относительно неплохо. Да и в личных встречах всё не так однозначно. На своём льду красно-белые побеждали в трёх из пяти последних очных игр. При этом трижды сражения выходили за пределы основного времени.



Однако бело-голубые забросили 112 шайб против 83 у соперника. Пропустили — 79 против 85. По статистике лучше выглядят гости, непосредственно по качеству хоккея — тем более. Конечно, есть один фактор, который на руку оппоненту, а именно отсутствие сразу шести игроков основы. Укороченная лавка явно не пойдёт на пользу подопечным Алексея Кудашова.

Впрочем, Шипачёв в порядке, те же Войнов с Линдбергом тоже хороши. Так что чем-то критичным отсутствие травмированных не является, хотя лидерам придётся прикладывать больше усилий. Благо результативность на уровне, даже в личных встречах. Поэтому тотал больше 5 шайб за 1.79 вполне уместен. И всё же мы бы взяли комбинированную ставку.



За «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» букмекеры дают 1.87. Статистика не против, а подкрепляет такой выбор беспроигрышная серия бело-голубых, которая насчитывает уже шесть матчей. Сбрасывать со счетов красно-белых не стоит, они борются за зону плей-офф, наверняка ответят. И не раз. Но, думаем, как минимум без очков «Динамо» не останется. Слишком нестабилен противник. Подстрахуемся на случай 2:2.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 ноября 2021 года

«Динамо» идёт на серии из шести побед. «Спартак» гораздо хуже провёл последние встречи, много пропускает и рискует не попасть в плей-офф. Даже отсутствие шести игроков основы у бело-голубых не даёт больших шансов хозяевам на успех. У подопечных Алексея Кудашова сейчас всё получается, потому отталкиваемся от них.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.