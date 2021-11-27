«Рубин» — «Динамо». У «Зенита» есть достойный соперник в битве за чемпионство

28 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех казанцев оценён экспертами в 3.74. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Где смотреть матч «Рубин» — «Динамо»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» 28 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» (28.11.2021)

Пятый тур группового этапа европейских кубков отгремел, итоги подводить пока рано. Поздравим «Зенит» с выходом в евровесну, а «Спартак» — с победой над лидером чемпионата Италии. И вернёмся на внутреннюю арену. 28 ноября в 16-м туре чемпионата России на стадионе «Ак Барс Арена» сойдутся «Рубин» и «Динамо».

«Рубин» выступает нестабильно. Леонид Викторович Слуцкий ходит по очень тонкому льду, хотя пока опытный специалист удерживается за штурвалом. Умудрился обыграть столичный ЦСКА (1:0) при не самой качественной игре, затем последовали страшное поражение от набравшего ход «Ростова» (1:5) и волевая победа над «Сочи» (2:1).



Мотивировать своих подопечных Слуцкий умеет, но вот смогут ли они теперь удивить московское «Динамо», которое всерьёз претендует на полноценную борьбу за чемпионство с «Зенитом»? За ответом на этот вопрос можно обратиться к «Ростову», который располагается на 11-й строчке в таблице. Такие матчи обычно стараются скорее забыть.



Два других тура были выиграны с огромным трудом, здесь явно ушло очень много сил и не обошлось без везения. С сочинцами на «Фиште» нанесли всего лишь шесть ударов по воротам, в то время как хозяева пробили 31 раз! Ничья, пожалуй, смотрелась бы справедливее. Плюс состав у казанцев молодой, большей части футболистов, выходящих в основе, нет и 25 лет.

Ошибок в обороне в последнее время очень много, а атака едва справляется. С тем же «Сочи» тоже еле выстояли, чудом превратив два удара в створ ворот в голы. В одном из эпизодов вратарь южан мог действовать успешнее. А теперь на очереди крепкое «Динамо», которое знает себе цену и показывает бодрый футбол.



Москвичи пытаются навязать борьбу «Зениту», отставание от которого составляет четыре пункта. Форму набрали отличную, поражение в пяти последних играх чемпионата России только одно, как раз от петербуржцев — 1:4. Хотя играли на равных скоростях даже в Санкт-Петербурге и разгрома точно не заслуживали, однако оппонент оказался удачливее.

В четырёх других случаях результаты хорошие: показательная ничья с отлично выступающим в Лиге Европы «Спартаком» (2:2), где расслабились в концовке и пропустили два мяча. Плюс победы над «Химками» (4:1), «Краснодаром» (1:0) и «Арсеналом» (5:1). При этом забивают бело-голубые, как видно, порядочно. Всего за 15 туров РПЛ у них 27 мячей, больше только у «Зенита» — 39.



Добиться таких замечательных показателей удалось, конечно, благодаря назначению на пост главного тренера Сандро Шварца. Немец адаптировался к ритму чемпионата России и даже проявляет готовность побороться за титул. Отдельно стоит отметить, что тренерский штаб даёт много шансов молодым футболистам. А те не подводят.



Что интересно — игра идёт не на конкретного игрока, забивают Фомин, Грулёв, Тюкавин, Захарян и другие. Современная атакующая тактика с внушительной интенсивностью прекрасно работает в реалиях Российской Премьер-Лиги. Причём насколько бело-голубые убедительны в атакующем плане, настолько всё неплохо в обороне. Меньше пропустили лишь четыре клуба.

А уверенная форма выступлений говорит об отличной подготовке и дисциплине, введённой Сандро Шварцем и его помощниками. Думаем, вполне могут разобраться с нестабильным «Рубином», как это уже было в девятом туре нынешнего сезона чемпионата России. Даже в Казани. Возьмём П2 за коэффициент 2.14. Подопечные Слуцкого второй сезон кряду не блещут в родных стенах.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» 28 ноября 2021 года

Игроки «Рубина» стараются оставить Леонида Слуцкого на посту главного тренера, однако в последнее время появились серьёзные проблемы со стабильностью. «Динамо» на этом фоне выглядит несокрушимо, находится в потрясающей форме и, как кажется, способно бросить вызов «Зениту». С петербуржцами пойдёт отдельный разговор чуть позже, а вот казанцев, на наш взгляд, бело-голубые обыграют.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 2.14.

Какой канал покажет матч «Рубин» — «Динамо»?

Прогноз на матч «Рубин» — «Динамо» с коэффициентом 2.00.