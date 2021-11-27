ЦСКА — «Зенит». Алексей Березуцкий поздравит Сергея Семака с выходом в Лигу Европы

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех москвичей оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Где смотреть матч ЦСКА — «Зенит»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 28 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (28.11.2021)

Армейцы одержали всего одну победу за 18 прошлых официальных встречах с «Зенитом»… Нет, не так. Москвичи выиграли лишь раз одолели петербуржцев за семь с половиной лет… Снова не то. А! 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится центральный матч 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит».

Пожалуй, на этом можно было бы остановиться. У петербургского клуба в последние годы действительно не возникает абсолютно никаких проблем с москвичами. В большинстве случаев красно-синие дают бой, чаще всего забивают и сохраняют шансы до заключительных минут. Вот только даже к ничьей свести дело выходит далеко не всегда.



Последняя победа красно-синих датируется серединой ноября 2018 года. То есть случилась около трёх лет назад. Тогда оказались сильнее на своём поле со счётом 2:0. Блистал Фёдор Чалов, отметившийся голом и голевой передачей. В Англию нападающий так и не уехал, а сейчас радует голами только по большим праздникам.



С тех пор соперники успели пересечься шесть раз. В одном случае сыграли вничью 1:1, а в пяти других побеждал «Зенит». Причём суммарно ЦСКА пропустил 14 голов. Много для принципиального противостояния. Забить удалось только пять, три из которых на счету отправившегося покорять АПЛ Николы Влашича.

С одной стороны, всё снова идёт к триумфу сине-бело-голубых. Актуальная форма в чемпионате России заметно лучше. Во-первых, не проигрывают четыре матча подряд, одержав на этом отрезке три ярких победы над «Спартаком» (7:1), «Динамо» (4:1) и «Нижним Новгородом» (5:1). Во-вторых, имеют с отрывом лучшую результативность в РПЛ (39 голов).



Армейцы, в свою очередь, прервали беспроигрышную серию и никак не могут вернуться в победную колею. В Казани с «Рубином» (0:1) не повезло, проиграли несправедливо, в общем-то. На «Фиште» с «Сочи» (1:4) развалились. Ошибался даже стабильный Игорь Дивеев, ставший при Карпине основным защитником сборной России.

А в прошлом туре с «Химками» (0:0) москвичам всю игру сломало удаление Бруно Фукса. И без того страдающий от травм и отсутствия практики бразилец получил красную карточку уже на 15-й минуте. Сил потратили много, созидать в меньшинстве было тяжело. Химчане, конечно, разочаровали, но ничью на таком фоне можно даже назвать успехом.



С другой стороны, ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого смотрится не так плохо. Играет достаточно разнообразно с точки зрения тактических построений. Есть шустрый Эджуке на левом фланге, неплохо смотрится в центре Зайнутдинов. Чалов старается в подыгрыше, Заболотный цепляется за верховые мячи. Тайм на высшем уровне готов провести Дзагоев.



Плюс армейцы готовились в недельном цикле, когда у «Зенита» во вторник был непростой выезд в Швецию. С горем пополам петербуржцы вырвали ничью у «Мальмё» (1:1), в концовке Ракицкий реализовал пенальти и сравнял счёт. Хотя играть в пять защитников с тем, кого удалось разгромить в первой встрече, как минимум странно.

К тому же петербуржцам в Москве не поможет голкипер Станислав Крицюк, ставший основным в последнее время. Под вопросом также находятся Вендел и Азмун. Впрочем, забивать есть кому и без них, а вот с обороной всё не так гладко. В нынешнем сезоне действующий чемпион России не пропускал только в четырёх играх.



И всё же вероятность, что «Зенит» снова расстроит армейских болельщиков, довольно большая. На внутренней арене подопечные Сергея Семака в последнее время доминируют. Однако мы бы остановились на ставке «обе забьют». Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в пяти из семи прошлых противостояний. Ну и красно-синим на своём поле нужно давать бой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Зенит» 28 ноября 2021 года

«Зенит» доминирует в последних личных встречах, однако в этот раз армейцы могут дать отпор. В нынешнем сезоне у петербуржцев не всё гладко с обороной, да и приедут уставшие после Лиги чемпионов. Подопечные Алексея Березуцкого смогут воспользоваться преимуществом в свежести, хотя действующий чемпион находится в хорошей форме. Думаем, обе стороны забьют.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».

Где покажут матч ЦСКА — «Зенит»?