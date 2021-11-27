«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду здесь бессилен

28 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех манкунианцев оценён экспертами в 6.55. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «МЮ» 28 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (28.11.2021)

Миновали международный перерыв и предпоследний тур группового этапа еврокубков. В английской Премьер-лиге стартует 13-й тур, 28 ноября состоится пять встреч. Среди прочих сойдутся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Одно из главных противостояний английского футбола пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 19:30 мск.

«Челси» в полном порядке. Лидирует как в АПЛ с трёхочковым отрывом от «Манчестер Сити», так и в Лиге чемпионов, где совсем недавно разгромил «Ювентус» (4:0). 12 баллов из 15 возможных. Выход в плей-офф с первого места почти в кармане, достаточно выиграть у «Зенита» в Санкт-Петербурге.



Подопечные Томаса Тухеля невероятно хороши как в нападении, так и в обороне. За 12 туров чемпионата Англии пропустили всего четыре мяча! Лучший показатель не только в лиге, но и во всей Европе. На евроарене аналогичные показатели, один пропущенный мяч за пять встреч — просто бесподобно.



В созидании успехи тоже не укладываются в голове. Даже без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, которые провели заметное время в лазарете, стабильно демонстрировали прекрасную результативность. В АПЛ набралось 30 голов, в Лиге чемпионов — 10. А ведь основные нападающие уже вернулись из лазарета. Немец во вторник даже гол забил в ворота «Юве».

Главная отличительная черта тактики — высочайшая дисциплина, организованность и интенсивность. Благодаря этому забивают даже защитники. На данный момент главный бомбардир — фланговый исполнитель Рис Джеймс. Вариативность поражает. Полузащита тоже отличается регулярно, не спит и ослабленное травмами нападение. В обороне, к слову, также отрабатывают все.

«Манчестер Юнайтед», напротив, переживает не лучшие времена. Пост главного тренера из-за плохих результатов покинул Уле-Гуннар Сульшер. Теперь бразды правления временно достались Майклу Кэррику, который придерживается схожих взглядов с покинувшим клуб норвежцем.

Хотя, как выяснилось, не раз футболисты обращались к руководству с жалобами на однотипные тренировки и некреативный подход коуча. В итоге легенда клуба покинул «МЮ». В СМИ появилась информация, что «красные дьяволы» договорились с Ральфом Рангником. Однако один из управляющих «Локомотива» если и приступит к работе, то чуть позже.



При Майкле Кэррике манкунианцы провели только одну игру, а именно с «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов. Одержать победу удалось с большим трудом, не без доли везения и при помощи ошибок соперника. Вообще состав отличный, не хватает именно тренерского штриха, так здорово отличающего, например, тот же «Челси» от остальных.

В предстоящем туре подопечные Томаса Тухеля вновь выступят фаворитом. Раз уж крепкому «Ювентусу» не дали вздохнуть накануне, то оробевшему и нестабильному «МЮ» точно будет непросто. Атакующий потенциал у лондонцев сумасшедший, в обороне тоже порядок. Тут не поможет даже Криштиану Роналду. Рискнём и возьмём Ф1 (-1) за 2.03. Альтернатива — П1 всухую за 2.75.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 28 ноября 2021 года

Лондонцы в потрясающей форме, одерживают победу за победой, громят большие и именитые клубы. С нестабильными манкунианцами, переживающими изменения в тренерском штабе, проблем возникнуть не должно. Возможно, уход Сульшера взбодрит «МЮ», однако пока что «Челси» просто находится на другом уровне.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за коэффициент 2.03.