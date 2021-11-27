«Реал» — «Севилья». Анчелотти и Бензема не отдадут первое место в чемпионате Испании

28 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Севильи» оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» 28 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Реал Мадрид» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (28.11.2021)

Клубный футбол вернулся. После ярких баталий в еврокубках нас порадует чемпионат Испании. В рамках 15-го тура Примеры 28 ноября состоятся четыре встречи. В центральной «Реал Мадрид» примет «Севилью». Стартовый свисток на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» начал набирать обороты и постепенно выбился в лидеры Ла Лиги, набрав 30 баллов. Старт сезона выдался не самым удачным, зато совсем недавно удалось обойти в таблице «Реал Сосьедад», ныне отстающий на один пункт. Плюс есть ещё игра в запасе, позволяющая в перспективе увеличить отрыв. Стабильность присутствует.



Подопечные Карло Анчелотти показывают лучшую результативность в чемпионате Испании. Забили 32 мяча за 13 туров, 18 из которых на пару соорудили великолепный Карим Бензема (10 мячей) и преобразившийся Винисиус Жуниор (восемь). Француз даже возглавляет гонку бомбардиров.



Отметим, что главный тренер уже выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и клубный чемпионат мира относительно недавно. Есть все предпосылки к тому, что Анчелотти сумеет пополнить сокровищницу ещё как минимум на один трофей в нынешнем сезоне.

У «сливочных» в 13 играх Ла Лиги всего одно поражение, причём от «Эспаньола» (1:2). Моментов создали достаточно, реализовать их не смогли. Зато в трёх последних турах — сплошь победы: над «Эльче» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Гранадой» (4:1). Соперники не самые именитые, пропускали во всех случаях. И всё же атака перевешивала.

В Лиге чемпионов не обошлось без проблем, сенсационно уступили молдавскому «Шерифу» (1:2) в родных стенах. Впрочем, в среду вернули тираспольцам должок с процентами (3:0). Сейчас «Реал» лидирует в группе с 12 очками, битва за выход в плей-офф с первого места продолжится с «Интером». Хотя это уже совсем другая история, ниже второй строчки не опуститься.

«Севилья» тоже хороша в нынешнем сезоне. Во-первых, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидера всего на два балла. Предстоящий матч значит очень многое, есть перспектива возглавить даже первенство при определённых раскладах. Надо пользоваться сложностями «Атлетико» и «Барселоны».

Как и «Реал», севильцы потерпели лишь одно поражение за 13 туров чемпионата Испании. Залог успеха кроется в надёжности оборонительной линии. Вот только в прошлой игре со скромным «Алавесом» (2:2) она подкачала. Еле успели отыграться в компенсированное время стараниями Ивана Ракитича.

На евроарене успехи не так хороши, как хотелось бы. За пять сыгранных туров подопечные Хулена Лопетеги набрали всего шесть баллов, расположившись на третьей позиции. Несмотря на то что группа далеко не самая сложная, велика вероятность даже не попасть в плей-офф. А это удар по имиджу. И отсутствие дополнительных призовых от УЕФА, разумеется.

История противостояний насчитывает уже 190 матчей. Чаще победителем выходил, конечно же, «Реал». В последние годы тенденция сохраняется — пять побед из шести. Лишь однажды соперники сыграли вничью. Анчелотти уже не раз доказывал свою высокую квалификацию, текущие результаты при нём тоже впечатляют. Думаем, даже можно взять П2 за 1.68.

«Севилья» старается не отставать, но, пожалуй, пока не готова конкурировать за золото. На евроарене не так хороша, в чемпионате Испании результаты лучше, но в последнем туре разочаровала. Бой даст, хотя ждать от неё даже ничейного результата со «сливочными», которые находятся в отличном расположении духа, мы бы не стали.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал» — «Севилья» 28 ноября 2021 года

Подопечным Хулена Лопетеги стоит отдать должное за старания, они хорошо проявили себя за 13 туров чемпионата Испании. Однако «Реалу» противостоять всегда очень трудно, тем более когда он в прекрасной форме. А сейчас это именно так: мадридцы всюду в лидерах и стабильно побеждают. Ждём очередного триумфа. Тем более в родных стенах.



Ставка: победа «Реала» за коэффициент 1.68.