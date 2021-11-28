«Уфа» — «Спартак». Гамид Агаларов покажет товар лицом

29 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Спартак» 29 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» (29.11.2021)

В полуфинале стыков отбора ЧМ-2022 сборной России попалась Польша, но это произойдёт только в марте. На носу зимний перерыв, российским клубам необходимо как можно эффективнее провести оставшиеся матчи на внутренней арене. 29 ноября в 16-м туре РПЛ состоятся две встречи. В самой ранней из них померяются силами «Уфа» и «Спартак».

«Уфа» порядочно добавила. В пяти последних турах чемпионата России не потерпела ни одного поражения и даже поднялась в турнирной таблице на безопасную 12-ю строчку. Правда, в активе всего лишь 15 баллов, а отрыв от зоны вылета составляет два очка. Однако набраны они далеко не со слабыми оппонентами.



Пока уфимцев преследуют ничьи. Сначала разошлись миром с грозным «Краснодаром» (1:1), затем — с «Рубином» (1:1), «Арсеналом» (0:0) и, наконец, «Ростовом» (2:2), который туром ранее разгромил всё тот же «Рубин» (5:1). По итогу на указанном отрезке победа всего одна — над «Ахматом» (1:0). Но вообще-то для аутсайдера это хороший график.



Отметим, что «Арсенал» не удалось обыграть из-за красной карточки, полученной в самом начале Русланом Фищенко. Прогресс очевиден. Уфимцы добавили в нападении, что способствовало столь неплохим выступлениям против крепких соперников из верхней части таблицы (за исключением «Арсенала» и «Ростова», конечно). В будущее можно смотреть со сдержанным позитивом.

Ещё в конце прошлого сезона «Уфу» возглавил Алексей Стукалов, у которого сравнительно небольшой опыт тренерской практики. До этого работал лишь с представителями ФНЛ и ПФЛ. Потому немало удивляет, как новичок так быстро адаптировался к ритму главного первенства страны и уже готов похвастать целым рядом успехов. Состав-то у уфимцев, мягко говоря, не самый сильный.



Секрет успеха отчасти заключается в замечательном состоянии Гамида Агаларова, который возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 13 голами. Даже у опытного Артёма Дзюбы из лидирующего «Зенита» на три мяча меньше. На грядущую встречу Агаларов наверняка выйдет с целью приумножить статистику и, очень вероятно, ему это удастся. Клуб делает всё возможное, чтобы поднять трансферную стоимость нападающего. Местами выглядит неуклюже, однако желание похвальное.

Московский «Спартак» в РПЛ выступает не лучшим образом. Оно и понятно — большая часть сил ушла на Лигу Европы. Хорошо, что не напрасно. Одолев в пятом туре лидирующий в чемпионате Италии «Наполи» (2:1), столичный клуб имеет все шансы выйти в плей-офф. Осталось проявить себя в Польше с «Легией».

На евроарене красно-белые начали неуверенно, уступили в первом туре полякам (0:1). С английским «Лестером» тоже не задалось, дважды выходили вперёд, дважды оппонент отыгрывался (3:4 и 1:1). А вот с «Наполи», наоборот, всё сложилось изумительно. Одержали две победы и удивили болельщиков (3:2 и 2:1). А заодно разозлили Лучано Спаллетти.



Впрочем, сейчас есть время подумать об РПЛ, в которой подопечные Руя Витории не выигрывают столько же, сколько «Уфа» не проигрывает (пять матчей). С одной стороны, во всех случаях пришлось бороться с очень крепкими командами. Благо удалось урвать три ничьи: с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).



Однако поражения от «Зенита» (1:7) и «Краснодара» (1:2) получились болезненными. Вообще, пропускает «Спартак» очень много: в чемпионате России 21 мяч, в Лиге Европы — девять (больше пропустила только «Легия» — 10). К счастью, нападение не дремлет: голы есть стабильно, хотя их и не так много, как хотелось бы.



11 матчей кряду во всех соревнованиях красно-белые не уходят с поля без забитого гола. Предпосылок к внезапной смене обстановки нет. Даже сильнейшие европейские клубы натерпелись. В том числе «Наполи», получивший за 180 минут пять мячей. А у неаполитанцев, на минуточку, сейчас лучшая оборона в чемпионате Италии.

Оба коллектива хороши в плане атаки. У «Уфы» есть мотивированный форвард, на счету которого 13 мячей в РПЛ. Забивает регулярно. У «Спартака» с этим тоже нет проблем. Уфимцам будет тяжело даже на своём поле. Зато защита москвичей не впечатляет. Возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.85. Александр Селихов, конечно, в порядке, но рассчитывать на бесконечные подвиги вратаря не стоит.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Спартак» 29 ноября 2021 года

Подопечные Руя Витории показали себя с «Наполи». Да и в целом голы забиваются исправно, хотя к состоянию сразу нескольких исполнителей группы атаки имеются вопросы. А вот в обороне надо добавлять. «Уфа» бьётся за выживание, однако пятый тур в РПЛ кряду набирает очки. Гамид Агаларов продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Думаем, в Уфе у москвичей возникнут проблемы.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.85.