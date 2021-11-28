СКА — «Северсталь». Никита Гусев снова вытащит петербуржцев

29 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.38, а успех «Северстали» оценён экспертами в 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 29 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.31. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.45. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Северсталь» Череповец (29.11.2021)

Приближается зима. На 29 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего две встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию СКА и «Северстали», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА идёт в пятёрке лидеров на Западе, набрав 43 балла за 32 игры. Отставание от «Йокерита» составляет три очка. При этом «Северсталь» заняла четвёртую позицию конференции, набрав 44 балла за 32 встречи. Такое положение дел у петербуржцев получилось из-за недавней серии из шести поражений. Худшей за время выступлений в КХЛ.



Однако последние две встречи прошли намного лучше. Сперва был крупно обыгран «Нефтехимик» (8:2), затем дожали «Ак Барс» (4:3 ОТ). Победный гол забил Никита Гусев, также он записал на свой счёт две передачи. Всего имеет 17 баллов за 15 матчей. Бурдасов не отстаёт, тоже забил гол и сделал передачу. Он набрал уже 27 очков.



«Северсталь» за 15 последних игр проиграла лишь два раза. Статистика совсем иная, лишь положительные моменты. Уступила на выезде ЦСКА (2:3 Б) и дома — «Барысу» (3:4 ОТ). С одной стороны поражения, а с другой — в обоих случаях дело заканчивалось после основного времени. При этом накануне команда из Череповца провела две игры как нельзя лучше.

Одолела на своём льду крепких ЦСКА (3:0) и «Торпедо» (3:1). Снова отметился Владислав Кодола. На данный момент он является лучшим снайпером и одновременно лучшим бомбардиром клуба. Набрал 18 баллов, 10 из которых — заброшенные шайбы. Однако теперь ждёт игры со СКА. А это мощный соперник.



Количество именитых игроков с опытом выступлений в НХЛ в составе и длинная скамейка поражают. Молодой «Северстали» в этом плане будет трудно. В личных встречах перевес тоже на стороне петербуржцев. Четыре победы одержали на своём льду за последние пять встреч. Плюс команды забрасывали частенько больше четырёх шайб на двоих.

При этом у СКА сейчас травмированных меньше, чем у соперника. Череповчане обойдутся сразу без четырёх игроков основы. Хотя не стоит сбрасывать гостей раньше времени со счетов. В этом сезоне показывают фантастические результаты! Всё благодаря Андрею Разину, которого даже позвали в консультанты сборной России на Евротуре.



Заслуга тренера очевидна, однако сейчас будет игра с очень серьёзным оппонентом. СКА на своём льду выступит фаворитом. Клуб забросил уже 102 шайбы в КХЛ против 77 у гостей. Подкрепляет это всё и статистика очных встреч. Плюс подопечные Валерия Брагина набрали ход после неприятной серии. Сейчас находятся в хорошем настроении.



Мы бы проверили победу СКА и тотал больше 3.5 шайбы за 1.70. Всё-таки и очные встречи на стороне хозяев, и мастеров в команде достаточно. Хотя череповчане наверняка дадут бой, вряд ли матч для армейцев получится простым. Молодёжь Разина впечатляет, с движением полный порядок, но опыт петербургских звёзд наверняка скажется.

СКА — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 октября 2021 года

СКА показывал недавно отрицательную статистику, но уже два раза подряд выиграл. Настроение должно быть в порядке. Да и на фоне молодой команды соперника выглядит опытнее. Игроки из НХЛ и длинная скамейка внушают оптимизм. Плюс фактор своего льда. Для череповчан этот матч будет сложным, по очным встречам перевес тоже на стороне хозяев.



Ставка: победа СКА + тотал больше 3.5 шайбы за 1.70.