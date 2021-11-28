«Фиорентина» — «Сампдория». Зачем Александр Кокорин нужен «фиалкам»?

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«Фиорентина» — «Сампдория», 30 ноября 2021, прогноз и ставка на матч чемпионата Италии, прямая трансляция, смотреть

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Михаил Коробов
«Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз на матч
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30 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Сампдории» оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Сампдория» 30 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Фиорентина» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория» (30.11.2021)

Италия - Серия А. 15-й тур
30 ноября 2021, вторник. 20:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Сампдория
Генуя

Клубный футбол вернулся. После ярких баталий в еврокубках нас порадует чемпионат Италии. В 15-м туре 30 ноября состоятся четыре встречи. В одной из них «Фиорентина» примет «Сампдорию». Стартовый свисток на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции прозвучит в 20:30 мск.

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«Фиорентина» всё ещё располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 баллом. Подняться выше не позволяет отсутствие стабильности. Одержав яркую победу над лидирующим «Миланом» (4:3), уступили откровенно средненькому «Эмполи» (1:2). Что обидно — открыли счёт, но оба мяча пропустили в самой концовке.

Вновь отличился лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А – Душан Влахович. На его счету уже 14 голов и две голевые передачи в высшем дивизионе Италии. 21-летний серб демонстрирует просто великолепную форму и по праву может называться лидером «Фиорентины». Трансфер в топ-клуб всё ближе.

Чего не скажешь об Александре Кокорине. Российский спортсмен по-прежнему перемещается между лазаретом и скамейкой запасных. В целом он уже фактически не нужен тренерскому штабу, атакующий арсенал и так впечатляет. Россиянину, очевидно, стоит попробовать силы в другом коллективе. Даже выходы на замену в концовках и подсчёт касаний ушли в прошлое.

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Фиолетовые в нынешнем сезоне радуют фанатов зрелищной игрой. В чемпионате Италии уже не ведут борьбу за выживание, напротив, стремятся в зону еврокубков. Винченцо Итальяно движется в правильном направлении, ещё ярче раскрыл талант Влаховича, поставил зрелищный футбол. Для первого сезона на новом месте результаты очень хороши.

«Сампдория» довольно неплохо стартовала: за первые четыре тура добыла одну победу, две ничьи и лишь раз проиграла. Но как только начались соперники посложнее, пошли трудности и неудачи. По истечении 14 туров оказалась на 14-й строчке турнирной таблицы с 15 очками в активе, оторвавшись от красной зоны лишь на шесть баллов.

Недавно «Дории» удалось прервать серию из трёх поражений, обыграв поочерёдно «Салернитану» (2:0) и «Верону» (3:1). Однако упиваться успехом особенно не стоит. Во-первых, соперники не из верхней части таблицы, а во-вторых, шесть очков дались с колоссальным трудом. Впереди оппонент гораздо крепче.

Да и ранее подопечные Роберто Д’Аверсы уступили «Аталанте» (1:3), «Торино» (0:3) и «Болонье» (1:2). Это ли не показатель истинного уровня? Разница забитых и пропущенных отрицательная (-6). А лидером является пожилой по футбольным меркам Антонио Кандрева. Опыт позволяет справляться время от времени с середняками и аутсайдерами. «Фиорентину» так нынче не назовёшь.

Клубы находятся на разных полюсах чемпионата Италии. Флорентийцы выглядят фаворитами, только они, кстати, смогли в нынешнем сезоне остановить сам «Милан», который в потрясающей форме и не знал до этого поражений на внутренней арене. «Сампдория», напротив, до двух побед над середняком и аутсайдером редко набирала очки. Потому хороший вариант — П1 за 1.66.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Сампдория» 30 ноября 2021 года

«Фиорентина» пока нестабильна, но порой выдаёт яркий футбол. Ждём подобного и в этот раз. Предыдущий тур портит впечатления, однако если закрыть на него глаза, то перед нами полноценный претендент на зону еврокубков. «Сампдория» недалеко ушла от зоны вылета, а чтобы прыгать выше головы, ресурсов нет. Берём П1.

Ставка: победа «Фиорентины» за коэффициент 1.66.

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Заглавное фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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