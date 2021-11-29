«Уфа» — «Спартак» в РПЛ и СКА — «Северсталь» в КХЛ: что смотреть 29 ноября

Последний месяц осени приближается к концу, совсем скоро начнётся зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 29 ноября.

На что ставить в футболе 29 ноября

Российская Премьер-Лига провожает 16-й тур. Сегодня отечественным болельщикам представлено всего две встречи. Хотя расстраиваться не стоит, ведь играют участники еврокубков. В гости к «Уфе» пожалует московский «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Центральный», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Красно-белые одержали заслуженную победу над «Наполи» в Лиге Европы (2:1) и ворвались на вторую строчку в группе. Однако прежние проблемы в обороне никуда не делись. В составе уфимцев выделяется Гамид Агаларов, лидирующий в гонке бомбардиров РПЛ. Гости, вероятно, сыграют с позиции силы, но ждём голов и от хозяев. Ставка «обе забьют» тут выглядит заманчиво.



Ещё один интересный матч чемпионата России стартует двумя часами позже — в 19:00 мск. Тульский «Арсенал» сыграет на своём поле с московским «Локомотивом», который накануне получил 0:3 от римского «Лацио» в Лиге Европы. Железнодорожники при Маркусе Гисдоле преобразились. Причём не только в игровом плане, но и кадровом.



Новые молодые перспективные футболисты, в том числе легионеры, с азартом атакуют и в последнее время довольно редко уходят с поля без забитого мяча. Однако стабильности, как видно, не хватает, да и удача не всегда поворачивается лицом: то на ровном месте удаление получат, то основной голкипер травмируется. Приятного мало.

Впрочем, с туляками вполне может повезти. На данный момент они являются худшим клубом Российской Премьер-Лиги, набрав всего 13 очков и замыкая турнирную таблицу. Отставание от безопасной 12-й позиции составляет три балла, хотя набрать их будет невероятно тяжело. Подопечные Миодрага Божовича пропускают чаще остальных. Напрашивается тотал больше 2.5 мяча.

На что ставить в хоккее 29 ноября

В КХЛ на сегодня тоже запланировано всего два противостояния. В 19:00 мск на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде начнут выяснять отношения местное «Торпедо» и подмосковный «Витязь». В нынешнем сезоне никак не могут найти свою игру оба клуба. Нижегородцы по-прежнему вне зоны плей-офф, а коллектив из Подольска лишь недавно оторвался от дна конференции.

Хотя очные встречи обычно получаются яркими. К слову, за 10 предыдущих случаев соперники лишь раз забрасывали меньше пяти шайб на двоих. Сейчас у «Витязя» туго с обороной, зато в составе есть Нико Оямяки, который настрелял уже 22 шайбы за 33 игры и отдал 11 результативных передач. Великолепные цифры. Так что стоит присмотреться к ставке «гол в каждом периоде».

Второй матч не менее интригующий. Санкт-петербургский СКА примет «Северсталь». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Петербуржцы совсем недавно прервали свою антирекордную серию из шести поражений в КХЛ. Хлопнули «Нефтехимик» (8:2) и дожали «Ак Барс» (4:3 ОТ) в прошлых двух играх. Сейчас явно находятся в хорошем настроении.

Однако череповчане под руководством Андрея Разина потерпели всего два поражения в 15 предыдущих встречах. Форма шикарная, заслуженно обосновались в топ-5 Западной конференции. Любопытно, что оба раза проиграли за пределами основного времени. Есть вероятность, что в этот раз 60 минут игры тоже не определят победителя. А за ничью букмекеры предлагают коэффициент в районе 5.00.

На что ещё ставить 29 ноября

Ещё особенные события выделить трудно, но поклонники баскетбола вполне могут обратить внимание на матч квалификации ЧМ-2023 по баскетболу среди мужчин. Сборная России на «СК Юбилейный» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Исландии. Ранее россияне обыграли команду Италии со счётом 92:78. Исландцы лишь на два очка оказались сильнее Нидерландов.