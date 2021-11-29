ЦСКА — «Металлург». Сергей Фёдоров тормознёт лидера КХЛ

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.49, успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 30 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск (30.11.2021)

Зима близко. На 30 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу пять матчей. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить противостоянию ЦСКА и «Металлурга», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА, как ни странно, идёт вторым на Западе, набрав 46 баллов за 34 игры. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет два очка. Последние пять встреч прошли хорошо. Армейцы проиграли лишь на выезде «Северстали» (0:3). Но затем одолели «Йокерит» (3:2 ОТ) и рижское «Динамо» (3:2). В обоих случаях — также на чужом льду.



Да и в целом в последние недели столичная команда смотрится увереннее прежнего. Лишь изредка допускает осечки. Михаил Григоренко забросил уже 14 шайб и по праву является лучшим снайпером. А вот среди бомбардиров выделяется Константин Окулов с 26 баллами. Хотя у него всего лишь шесть заброшенных шайб, но это не новость. Отдавать Окулову всегда нравилось больше, чем завершать.



«Металлург» занимает первую строчку в Восточной конференции, набрав 55 баллов за 33 игры. Лидирует не только в конференции, но и в сводной таблице КХЛ. Ближайший преследователь — «Трактор» — дышит в спину с 53 очками в 36 играх. Последние пять матчей магнитогорцы провели так же, как и предстоящий соперник, — здорово. Проиграли лишь «Авангарду» (2:4).

После «лисы» одолели на выезде «Автомобилист» (3:0), а дома устроили голевое шоу с минским «Динамо», хоть победителя и пришлось выявлять в серии буллитов (5:4 Б). Накануне на выезде не составило труда разгромить несчастный «Куньлунь» (5:1). Андрей Чибисов снова отличился, теперь на его счету 14 шайб, пока что лучший результат в команде.



Впереди ЦСКА. Противостояние обещает быть как минимум любопытным. Во-первых, встречаются две команды, входящие в топ-5 КХЛ на данный момент. Армейцы очень мало пропускают, ММг шикарно атакует с ходу. Во-вторых, в личных встречах наблюдается накал. Армейцы на своём льду выиграли три из пяти последних противостояний, один раз — в дополнительное время. С другой стороны, магнитогорцы лидируют в КХЛ.

Так что расклад сил примерно равен. При этом забрасывать шайбы соперники любят, лишь раз умудрились сообразить менее четырёх штук за последних пять очных встреч. По сезону «Металлург» уже наколотил 119 шайб против 82 у ЦСКА. По защите идут рядом — армейцы пропустили 71 против 73 у «лис».



В атаке, как видно, лучше «Металлург», но явного преимущества от этого не получит. Потому что последние выездные матчи проводит не так хорошо. Лишь два из пяти оказались победными. А ЦСКА на своём льду уступил лишь раз на том же отрезке. Так что картина вырисовывается интересная. Красно-синие встрепенулись.



Можно даже попробовать поставить на итоговую победу хозяев, но интереснее, на наш взгляд, смотрится комбинированная ставка «1Х + тотал больше 3.5 шайбы». Соперники любят обмениваться голами в личных встречах, при этом на своём льду армейцы смотрятся добротно. Думаем, вполне проходная ставка. Что-то вроде 3:2 или 2:2 в основное время тут может быть.

ЦСКА — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 ноября 2021 года

У ЦСКА дома форма лучше, чем у «Металлурга» в гостях. При этом команды часто забивают в очных играх. Так что вполне стоит ждать голов. Сейчас оба клуба идут очень хорошо, но совокупность факторов — свой лёд и хорошие результаты на своём льду — ставит хозяев в более выгодное положение. Хотя понятно, что «лисы» просто так не сдадутся.



Ставка: ЦСКА не проиграет в основное время + тотал больше 3.5 шайбы за 2.09.