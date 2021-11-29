«Салернитана» — «Ювентус». Туринцы ещё помнят, что такое разгромная победа?

30 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус» 30 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Салернитана» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Ювентус» (30.11.2021)

Последний месяц осени подошёл к концу. В еврокубках отгремел пятый тур группового этапа, возвращаемся на внутреннюю арену. 30 ноября в 15-м туре итальянской Серии А состоятся четыре встречи. В одной из них «Салернитана» на стадионе «Ареки» примет «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

«Салернитана» совсем недавно вместе с «Эмполи» и «Венецией» ворвалась в элитный дивизион. Правда, пока получается хуже, чем у остальных новичков. За 14 туров одержала лишь две победы: над всё той же «Венецией» (2:1) и «Дженоа» (1:0). Также в активе ничьи с «Вероной» (2:2) и «Кальяри» (1:1). Остальное — поражения. Возвращение в Серию В маячит всерьёз.



Команда оказалась не готова к высшему уровню. Состав, как видно, не столь хорош для борьбы в Серии А. Пожалуй, единственный звёздный игрок — Франк Рибери. Однако француз уже давно прошёл свой пик и находится не в той форме. Да и за клуб из Салерно провёл всего четыре матча, ничем значимым не выделился.

Проблем добавляют и кадровые потери. Впереди больше половины чемпионата, но, скорее всего, по итогам текущего сезона «морские коньки» заслужат понижение в классе. «Ювентус» — отличный раздражитель, хотя положение у аутсайдера действительно непростое.

«Старая синьора» сама в нынешнем розыгрыше сильно хромает, никак не получается забыть о Криштиану Роналду, без которого в атаке так и не получается создать ничего внятного. Хотя бы в обороне всё не так уж плохо. Пропускает, как и раньше, нечасто. Благодаря чему держится. Правда, пока только на седьмой строчке. Естественно, это неудовлетворительный результат.

С возвращением Аллегри крен на оборону бросается в глаза. Такая тактика принесла плоды в Лиге чемпионов, где «Юве» не знал поражений до пятого тура с «Челси». Лондонцы отомстили за поражение в Турине. Сделали это очень ярко — 4:0. Могло бы быть гораздо хуже, несколько раз выручил Войцех Щенсны.



Тем не менее совместными усилиями Паоло Дибалы, Федерико Кьезы и Мойзе Кина иногда удаётся забить больше одного мяча. Пример тому — победы над «Зенитом» (4:2) и «Мальмё» (3:0) в Лиге чемпионов, а также над «Лацио» (2:0) в Серии А. Но тут, правда, оба мяча в сетку противника отправил Леонардо Бонуччи с «точки». Словом, созидание даётся с колоссальным скрипом, а молодые исполнители не прогрессируют.



«Салернитана» же, вероятно, уровнем даже ниже «Мальмё». А «Ювентусу» пора набирать очки, включаться как минимум в борьбу за выход в еврокубки на следующий сезон, наращивать атакующий потенциал и возвращать былое величие. Говоря проще — делать хоть что-то, чтобы изменить ход вещей. Оппонент более чем удобный, необходимо выигрывать уверенно и желательно разгромно.

Тем более нужно реабилитироваться за недавнее домашнее поражение от «Аталанты». Мотивацию черпать есть откуда. Возьмём Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.08. Альтернатива — победа гостей всухую за 2.11. Помимо прочего, аутсайдер Серии А не только много пропускает (29 голов), но и забивает меньше остальных. Пройти оборону туринцев будет тяжело. А уж худшему клубу лиги два-три мяча фаворит наверняка отгрузит.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Ювентус» 30 ноября 2021 года

«Старая синьора» просто обязана обыгрывать клуб, замыкающий турнирную таблицу чемпионата Италии. Желательно — с крупным счётом. На руках есть все карты. Во-первых, соперник в ужасной форме и даже не близок к смене обстановки. Во-вторых, туринцы застряли в середине таблицы и должны исправляться за унылое поражение от «Аталанты». Сейчас самое время начать набирать ход. Потом может быть поздно.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.08.