«Салернитана» — «Ювентус», «Аталанта» — «Венеция» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима практически вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 30 ноября.

На что ставить в футболе 30 ноября

Эта неделя выделяется среди прочих туром посреди недели. Самое интересное сегодня в Италии. «Ювентус» после 0:4 от «Челси» и 0:1 от «Аталанты» сыграет с «Салернитаной» на выезде. Скромный клуб из Салерно идёт последним, но наверняка даст бой. Ну а для «Юве» это шанс выйти из кризиса.



«Аталанта» примет «Венецию». Может быть, в этой игре получит шанс Алексей Миранчук? Ну а Александру Кокорину в «Фиорентине» пока попасть бы в заявку. «Фиалки» сегодня сразятся с «Сампдорией». Также нас ждёт матч «Верона» — «Кальяри».



Играют сегодня и в Англии. «Ньюкасл» примет «Норвич», а «Лидс» — «Кристал Пэлас».

На что ставить в хоккее 30 ноября

В КХЛ 5 матчей. День начнётся во Владивостоке, где «Адмирал» примет «Салават Юлаев». Ну а вечером ещё 4 встречи: «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», московское «Динамо» — с «Ак Барсом», «Спартак» — с «Локомотивом», а ЦСКА — с «Металлургом». Любители североамериканского хоккея могут последить за НХЛ в ночь на среду, здесь 8 игр.

На что ещё ставить 30 ноября

В финальном этапе Кубка Дэвиса набирает обороты плей-офф. Сегодня сыграют команды Великобритании и Германии.



В волейболе стартует мужская Лига чемпионов. «Фенербахче» примет «Канн», а «Ястшембски» сыгарет с болгарским «Хебаром».

Ну и шахматы. Здесь четвёртая партия в матче за титул чемпиона мира. Пока в противостоянии Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего ничья: 1,5 на 1,5. Все три партии завершились миром.