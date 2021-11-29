«Динамо» Москва — «Ак Барс». Вадим Шипачёв снова выведет Квартальнова из себя

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.82.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Ак Барс» 30 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс» Казань (30.11.2021)

Даже не верится, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги гремит уже три месяца. Московское «Динамо» задорно стартовало в нынешнем сезоне, первое поражение было получено только 25 сентября, то есть спустя 22 дня после начала. В октябре пришлось тяжелее — из 13 матчей только пять завершились победой.

Зато сейчас у бело-голубых всё снова хорошо. До недавних пор шли на серии из шести побед, закрепившись в пятёрке лучших Западной конференции. Впрочем, на Западе плотность пока сохраняется почтительная. Лидирует финский «Йокерит», а на шестой позиции идёт ярославский «Локомотив», отстав от финнов на восемь очков.



Остальные — то есть ЦСКА, «Северсталь» и СКА — постоянно меняются друг с другом местами в пределах топ-5. У самого «Динамо» в активе 44 очка в 33 играх. Только в прошлом матче подопечные Алексея Кудашова потерпели первое поражение за 20 дней. Гостили на «Мегаспорте» в Москве у местного «Спартака» и получили 1:4.



Надо ли говорить, что проспали дебют? Третью шайбу красно-белые забросили уже к середине пятой минуты первого периода! В оставшееся время номинальные гости старались отыграться, по итогу даже нанесли больше бросков в створ. Но где-то не хватало удачи, где-то было много брака. Отдать должное хозяевам тоже нужно.

Хотя довольно трудно сказать, что у бело-голубых какие-то проблемы в атаке. Во-первых, есть удивительный Вадим Шипачёв. На счету российского форварда уже 47 баллов по системе «гол+пас». На данный момент он является лучшим бомбардиром КХЛ, опережая ближайшего преследователя в списке сразу на 11 результативных действий.



А с ролью снайпера справляется Станислав Галиев, настрелял уже 18 шайб за 33 игры. Именно Галиева комиссия признала лучшим нападающим 12-й недели регулярки. Столичное «Динамо» одержало две победы в трёх играх, а сам хоккеист не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. «Спартаку», к слову, тоже он забил.



Лидеры в порядке, с настроем сейчас тоже должно быть всё нормально. Всё-таки на своём льду нужно исправляться за разгром в московском дерби. Однако и казанский «Ак Барс» должен приехать в хорошем настроении. Во-первых, казанцы находятся в неплохой форме, потерпели всего одно поражение за семь игр.

Это позволило забраться в топ-4 сводной таблицы КХЛ. Плотность тут, конечно, высокая, а лидеры идут стабильнее. Но всё же. Во-вторых, в прошлом матче отобрали на выезде два очка у «Нефтехимика» (3:2 Б). Первые два периода провели, мягко говоря, слабовато, пропустили две шайбы. Зато в третьем отыгрались. Причём вторую забросили за одну секунду до сирены.

Овертайм победителя не выявил, за разговоры удаление схлопотал главный тренер. Хотя обошлось. В серии послематчевых буллитов проявил себя Тимур Билялов, совершивший четыре спасения. Вообще, российский голкипер в целом по сезону хорош — даже входит в топ-5 КХЛ по коэффициенту надёждности. При нём за 22 игры клуб одержал 12 побед и потерпел шесть поражений, что не так много.



Хотя теперь подопечным Дмитрия Квартальнова наиграть на победу будет трудно. По крайней мере в основное время. Дело в том, что чаще выигрывают именно на своём льду, а в 15 выездах в нынешнем сезоне у них только пять побед в основное время. Да, потерпели каких-то пять поражений (одно из которых в овертайме), но с очки даются с трудом.



При этом казанская команда чуть ли не хуже всех остальных в лиге проводит время в большинстве. Процент реализованных численных преимуществ составляет 11,6%. Хуже лишь у «Сибири». В то время как «Динамо» и в меньшинстве держится прилично, и лишнего реализует исправно. А при таких раскладах «1Х + обе забьют» за 1.66, на наш взгляд, выглядит интересно.

У «Ак Барса» в нынешнем сезоне четыре победы всухую, у «Динамо» — всего три. Да и в прошлой очной встрече за три периода соперники на двоих наколотили восемь шайб. Ждём голы и теперь. Но, думаем, хозяева выстоят как минимум до овертайма. Они в хорошей форме и не выезжают дальше московской области с 5 ноября. Казанцам же предстоит перелёт. Свежесть хоккеистов тоже будет решать.

«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 ноября 2021 года

«Динамо» находится в хорошей форме, а недавний разгром в дерби от «Спартака» только добавит эмоций. На стороне бело-голубых ещё и свой лёд, они не выезжают дальше московской области почти месяц, сил должно быть много. А вот казанцы накануне едва унесли ноги из Нижнекамска. Теперь предстоит перелёт, а выезды они проводят не так здорово. Думаем, без очков хозяева не останутся, но будет битва.



Ставка: «Динамо» не проиграет в основное время и обе забьют за 1.66.

Прогноз на матч ЦСКА — «Металлург».