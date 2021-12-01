«Эвертон» — «Ливерпуль», «Реал» — «Атлетик» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 декабря.

На что ставить в футболе 1 декабря

Сегодня нас ждёт множество любопытных матчей, пусть и без супергромких вывесок. В Англии дерби «Эвертон» — «Ливерпуль». «Ириски» не выигрывают уже 7 туров, а впереди «Ливерпуль», который как раз 3 свои последние встречи выиграл с общим счётом 10:0. Но дерби есть дерби. Кроме того, в АПЛ сегодня «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Астон Виллой», «Челси» — с «Уотфордом», а «Лестер» — с «Саутгемптоном».



В Испании лидер — «Реал» — примет самую миролюбивую команду лиги – «Атлетик». Смогут ли баски притормозить набравшую ход команду Карло Анчелотти? В Италии «Наполи» на выезде сыграет с «Сассуоло», а «Милан» ждёт встреча с Андреем Шевченко. Правда, суперфорвард уже в роли главного тренера «Дженоа». «Интер» сразится со «Специей», а «Роме» в гостях сражаться с «Болоньей».



Во Франции «ПСЖ» принимает «Ниццу». «Орлят» тренирует Кристоф Галтье, который с «Лиллем» обставил парижан в прошлом сезоне. Интрига! «Монако» Александра Головина сыграет на выезде с «Анже», обращает на себя внимание и матч «Ренн» — «Лилль».

На что ставить в хоккее 1 декабря

В КХЛ сегодня 3 игры. «Витязь» примет «Йокерит», СКА сразится с минским «Динамо», а рижские динамовцы под руководством Владимира Крикунова сыграют с «Северсталью». В ночь на четверг 6 игр состоится в НХЛ.

На что ещё ставить 1 декабря

В финальном этапе Кубка Дэвиса сыграют сборные Сербии и Казахстана.



Российские клубы стартуют в мужской волейбольной Лиге чемпионов. Сложнее всех будет новосибирскому «Локомотиву», у него выезд в гости к итальянской «Чивитанове». «Кузбасс» в Чехии сыграет с местным «Ческе Будеёвице», а московское «Динамо» примет польский «Проект» из Варшавы.

А в шахматном поединке за звание чемпиона мира пройдёт пятая партия. Предыдущие 4 Магнус Карлсен и Ян Непомнящий завершили вничью.