«Реал» — «Атлетик» Б. Карим Бензема хорош и без «Золотого мяча»

1 декабря состоится перенесёный матч 9-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетик». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 6.85. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Реал» — «Атлетик» Б 1 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Атлетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 9-го тура Примеры «Реал» — «Атлетик» Б (01.12.2021)

На днях отгремела церемония вручения «Золотого мяча», испанцы заняли в ней свою нишу. Лучшим молодым игроком был признан Педри. Тем временем в испанской Примере состоится очередное класико. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» сразятся «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» набрал отличную форму. Назначение опытного Карло Анчелотти на пост главного тренера принесло свои плоды. В нынешнем розыгрыше Примеры клуб проиграл всего один раз — «Эспаньолу» (1:2). Противник тогда удивил напором. Ничейных исходов тоже мало — всего три. Зато в активе уже 10 побед!



Секрет успеха заключается в результативном нападении. В чемпионате Испании гонку бомбардиров возглавляют сразу два игрока «сливочных» — Карим Бензема, на счету которого 11 забитых мячей, и Винисиус Жуниор, отличившийся девять раз. Хотя забивают не только они. В сумме оформили 34 гола, что является лучшим показателем в первенстве.



После сенсационного поражения от «Шерифа» (1:2) в Лиге чемпионов казалось, что мадридцы находятся не в лучшем состоянии. Понятно, что могли недооценить соперника, но всё же. Разница в классе огромная. Однако в ответном матче отомстили, выиграв со счётом 3:0, и все другие туры группового этапа турнира тоже выиграли. Даже обеспечили себе выход в плей-офф.

По итогу «Реал» побеждает в шести противостояниях кряду во всех соревнованиях. Уверенно держится в лидерах на евроарене и в чемпионате Испании. Вероятно, ему выпадёт возможность вернуть себе чемпионскую мантию в нынешнем сезоне.Тем более что основные конкуренты — «Барселона» и «Атлетико» — сбавили.



«Атлетик» из Бильбао, напротив, угодил в кризис. Возглавивший его в нынешнем сезоне Марселино Гарсия Тораль никак не найдёт ключ к футболистам и положительным результатам. Пятый тур подряд его подопечные не могут выиграть, имея в активе четыре ничьи и даже поражение от скромного «Кадиса» (0:1).

У команды очень плохая результативность. Забила всего 13 мячей за 14 туров чемпионата Испании. Хорошо, хоть пропускает немного, иначе отправилась бы на дно турнирной таблицы. При такой форме борьба за выживание неизбежна. Пока что и такой вариант исключать нельзя, всё-таки на данный момент удалось одержать всего четыре победы.



Последние три игры «баски» сыграли с откровенными аутсайдерами. При этом едва вырвали ничьи с «Гранадой» (2:2) и «Леванте» (0:0). С «Кадисом» (0:1) повезло гораздо меньше. Пропустили быстрый гол, в оставшееся время попытались отыграться. Моменты, конечно, были, но реализация сильно подкачала.



В последнее время клуб из Бильбао утратил былую славу, числится в середняках. Некогда один из самых грозных и титулованных клубов страны долгие годы не может составить конкуренцию «Барселоне» и «Реалу». Более того, довольно давно даже в еврокубках поиграть не удаётся. Всё чаще финиширует в середине таблицы.



У мадридцев же отличный состав. Один Лука Модрич чего стоит — «Золотой мяч» выиграл, довёл Хорватию до финала чемпионата мира. А есть ведь ещё Тони Кроос, Бензема и другие невероятно талантливые футболисты, у которых много своих достижений и медалей в различных турнирах. «Атлетик» таким подбором похвастаться не может.

«Реал» не первый год демонстрирует классный футбол. Зинедин Зидан выиграл с ним многое, снова настало время мудрого Карло Анчелотти. Состав боевой, результативность мощная. Особенно на фоне соперника. Думаем, можно рискнуть и поставить на уверенную победу хозяев с форой (-1) за коэффициент 1.79. Особых проблем быть не должно даже в дерби.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Атлетик» Б 1 декабря 2021 года

«Атлетик» давно не тот, каким был раньше. Ныне располагается в середине таблице, проигрывает аутсайдерам или играет с ними вничью. Ввиду плохой реализации и печальных результатов, думаем, клуб не сумеет оказать «Реалу», находящемуся в потрясающей форме и побеждающему шестой тур кряду во всех соревнованиях, должного сопротивления.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за коэффициент 1.79.