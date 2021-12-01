«ПСЖ» — «Ницца». Лионель Месси занят «Золотым мячом». Всё внимание на Мбаппе

1 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца» 1 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» (01.12.2021)

На 65-й церемонии награждения «Золотой мяч» главную индивидуальную награду мирового футбола снова получил Лионель Месси. Этому можно радоваться, с этим можно спорить. Но, пожалуй, единственный, кто точно остался от неоднозначного решения в плюсе, — парижский «Пари Сен-Жермен», цвета которого футболист сейчас защищает.

После перехода именитого аргентинца из «Барселоны» к парижанам резко вырос интерес. Теперь же они имеют в составе семикратного обладателя престижной награды. Впрочем, хорошо всё не только на бумаге, столичный клуб подтверждает свой статус и на футбольном поле. Разумеется, нападающий не остаётся в стороне.



К примеру, в нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» снова лидирует, набрав 40 из 45 возможных очков. Отрыв от ближайшего преследователя — «Ренна», который снова решил прыгнуть выше головы, — составляет 12 баллов. На счету Месси пока один гол в первенстве, зато есть три голевые передачи.



В Лиге чемпионов у подопечных Маурисио Почеттино тоже всё в порядке. Конечно, совершить маленькое чудо и обыграть второй раз «Манчестер Сити» не удалось, уступили в Англии со счётом 1:2. Зато в плей-офф точно попадут. Пусть и со второго места. За пять туров положили в копилку восемь баллов, «РБ Лейпциг» отстаёт на четыре очка.

Аргентинский специалист на днях опроверг слухи о вероятном переходе в «Манчестер Юнайтед», аргументировав это тем, что в Париже его всё устраивает. А что, собственно, здесь может не устраивать? Перспективы в Лиге 1 шикарные, с таким составом очередной титул в кармане. Из группы Лиги чемпионов вышли.



При этом звёзд в составе не сосчитать. Правда, тут начинается самое интересное. Во-первых, у парижан довольно много футболистов находятся в процедурном кабинете. Во-вторых, этот кабинет часто пополняется. Некоторые возобновили тренировки, но с тем же «Сент-Этьеном» Неймар получил тяжёлую травму и выбыл надолго.

«Ницца», в свою очередь, в нынешнем сезоне заметно прибавила. Достаточно просто сказать, что после 15-го тура она замыкает тройку лидеров французской Лиги 1, набрав 26 очков. Конкурентов тут, конечно, хватает. Например, у «Марселя» в активе столько же очков, а «Ланс» отстаёт лишь на одно. Однако выглядит команда шикарно.



Пока что «орлы» потерпели всего четыре поражения с одинаковым счётом 0:1, одержав при этом восемь побед. Оборону имеют одну из лучших, пропустили только 12 мячей. Да и в атаке проявляют себя регулярно. Показатели действительно хорошие. Вполне можно будет рассчитывать на попадание в еврокубки.



Разумеется, подобного могло и не быть без Кристофа Галтье. Французский специалист в прошлом сезоне привёл к чемпионству «Лилль» и оставил позади денежный «ПСЖ», а теперь взялся за клуб из Ниццы. К слову, о заслугах тренера — сейчас «Лилль» находится в середине турнирной таблицы первенства.



Против парижан играет ещё и то, что Лионель Месси и Леандро Паредес рискуют пропустить ближайшую встречу из-за проблем с желудком. Оба аргентинца пропустили тренировку во вторник, о чём сообщил официальный сайт клуба. Лео должен попасть в заявку, но пока неизвестно, смогут ли футболисты выйти на поле.

Килиан Мбаппе, конечно, является лучшим бомбардиром и одновременно лучшим ассистентом в команде. Однако и Неймар, и Месси могли бы пригодиться против такого соперника. «Ницца» смотрится очень бодро. На наш взгляд, если и проиграет, то некрупно. Ф2 (+1.5) за 1.80 выглядит заманчиво. Альтернатива — обе забьют за 1.71.



Пропускают парижане регулярно. В чемпионате Франции одержали всего три победы всухую и лишь однажды скатали нулевую ничью. В остальных 11 турах пропустили 15 раз. А «Ницца» при этом гораздо лучше играет на выезде, нежели дома. Так что легко парижскому клуб точно не будет, даже если Месси всё-таки появится на поле.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» 1 декабря 2021 года

«ПСЖ» заслуженно лидирует в чемпионате Франции, оступившись всего лишь два раза. Однако теперь сыграть придётся с «Ниццей», которая при Кристофе Галтье заметно прибавила. Если «орлы» и проигрывают в нынешнем сезоне, то исключительно с минимальным счётом. Парижане потеряли Неймара и рискуют остаться без Месси и Паредеса. Думаем, если хозяева и выиграют, то с минимальным преимуществом.



Ставка: победа «Ниццы» с форой (+1.5) за 1.80.