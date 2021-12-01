«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Майкл Кэррик подготовит для Ральфа Рангника почву

2 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.84. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Арсенал» 2 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (02.12.2021)

В английской Премьер-лиге стартует 14-й тур. 2 декабря состоится всего две встречи, но скучно быть не должно. В одной из них «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал». Пожалуй, это противостояние можно смело назвать главной вывеской всего тура. Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 23:15 мск.

«Манчестер Юнайтед» расстался с Уле-Гуннаром Сульшером, так и не выигравшим ни одного трофея за три года. Пост временно занял Майкл Кэррик. Пока удачно. Одержал победу в матче с «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов и сыграл вничью с великолепным «Челси» (1:1) в АПЛ. Да ещё и на выезде. Позитивная динамика не может не радовать, однако упиваться успехом рано.



В начале недели пришла ещё одна новость. Клуб объявил о договорённости с Ральфом Рангником. Немецкий специалист возглавит «красных дьяволов» как минимум до конца нынешнего сезона, а затем проведёт в системе клуба ещё два года в роли консультанта. А вот московскому «Локомотиву» теперь пророчат трудные времена.



Хотя эта история уже мало волнует манкунианцев, у них своих проблем достаточно. Построивший практически с нуля «Хоффенхайм» и «Лейпциг» Рангник не может получить визу, потому рискует приступить к работе лишь в середине декабря. В матче с «Арсеналом» на бровку вновь выйдет Майкл Кэррик.

Надо сказать, что последние две игры под руководством англичанина получились прагматичными. Битва с «Челси» наиболее показательна в этом плане. Во-первых, удалось сдержать грозную атаку лондонцев. Из 24 ударов, нанесённых синими, лишь шесть угодили в створ. При этом гол пришёл с «точки». Давид де Хеа был надёжен.



Во-вторых, манкунианцы замечательно действовали вторым номером. Пусть нет красивого и результативного футбола, зато есть результат. Это важнее на данном этапе. Была даже возможность выиграть, однако Фред простил Эдуарда Менди, буквально подарившего ему мяч. И всё это против одной из лучших команд мира.



Что касается «Арсенала», его форма сейчас хороша. В отличие от «МЮ», состав менее звёздный. В основном сверкают юные Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу. Обамеянг и Ляказетт утратили былую результативность и по большей части выполняют вспомогательную функцию на поле, нежели делают разницу. Хотя хватает и этого.

Достаточно сказать, что подопечные Микеля Артеты потерпели лишь одно поражение от «Ливерпуля» (0:4) за 10 прошлых туров. Очень больно, однако семь побед и две ничьих на указанном отрезке — это очень мощно. В предыдущем туре «канониры» взяли верх в матче с «Ньюкаслом» (2:0). Смогли сразу же исправиться за разгром на «Энфилде». И не пропустили.

С одной стороны, пятая строчка в турнирной таблице чемпионата Англии и довольно яркая серия придают уверенности в завтрашнем дне. С другого ракурса, против сильного и стабильного оппонента сразу возникли трудности, разрешить которые «Арсеналу» не удалось. Особо не навязали мерсисайдцам борьбу, хотя в первом тайме выглядели добротно.



После ухода Арсена Венгера уровень лондонцев начал стремительно снижаться. Эта проблема охватила и «Манчестер Юнайтед», когда ушёл Алекс Фергюсон. Вот только второй ищет путь к возобновлению чемпионской деятельности, даже вернул Криштиану Роналду. А первые довольствуются тем, что есть. Доверяют Артете и молодым талантам.



Пока при Кэррике «МЮ» отметился прагматичностью. Очень вероятно, что и сейчас не станет претендовать на тотальный контроль мяча. В атаке свои шансы караулят Роналду, Санчо, Рашфорд и Бруну Фернандеш, которые хороши на пространстве. Индивидуальное мастерство на высоком уровне.

«Арсенал» же подобными исполнителями не отличается, хотя есть и свои классные футболисты. У лондонцев пока получается неплохо обыгрывать середняков и аутсайдеров, но справятся ли они с укомплектованными манкунианцами — большой вопрос. Да, «МЮ» заметно сдал, однако смена тренера явно взбодрила клуб. Рискнём и возьмём П1 за 2.10. Альтернатива — ТМ 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 2 декабря 2021 года

Клуб из Манчестера вдохновлён изменениями на тренерском мостике. Состав отличный, осталось дождаться Рангника. Немец решает проблемы с визой. «Канониры», в свою очередь, набрали форму, но «Ливерпулю» проиграли разгромно. У манкунианцев хороший состав и серьёзная мотивация. Плюс своё поле, конечно. Думаем, подопечные Кэррика снова сыграют прагматично и заберут три очка.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.10.