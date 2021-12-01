ЦСКА — «Локомотив». Игорь Никитин не станет обижать бывший клуб

2 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 2 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (02.12.2021)

Вот уже и зима на дворе. В Континентальной хоккейной лиге на 2 декабря запланированы сразу семь игр. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить противостоянию ЦСКА и «Локомотива», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасыванием состоится в 19:30 мск.

ЦСКА сейчас идёт на втором месте Западной конференции, набрав 48 баллов за 35 встреч. Еще в начале октября такое мало кто мог предвидеть. У лидирующего «Йокерита» столько же очков, но при одной игре в запасе. При этом армейцы за последние шесть матчей проиграли лишь на выезде «Северстали» (0:3).



Затем насолили как раз «Йокериту» (3:2 ОТ) и одолели рижское «Динамо» (3:2). В обоих случаях — на выезде. Впрочем, дома тоже выглядят хорошо, накануне с «Металлургом» устроили голевое шоу (6:4). До начала третьего периода счёт был равный, 2:2. А в последние двадцать минут соперники организовали шесть шайб, из которых четыре на счету хозяев.



Всё решили два гола, заброшенные москвичами за полторы минуты до сирены. Антон Слепышев оформил дубль и отдал результативную передачу. На счету Артёма Сергеева ассистентский хет-трик, а Григоренко и Нестеров сделали по две результативные передачи. Заслуженная командная победа. Да ещё и над лидером КХЛ. Красота!

«Локомотив» пока идёт лишь шестым в конференции, набрав 42 очка за 35 игр. Отставание от ЦСКА составляет шесть пунктов. Однако последние шесть встреч прошли с переменным успехом. Проиграл на выезде «Нефтехимику» (0:1), дома уступил «Трактору» (1:2 ОТ). Неприятностей добавил на выезде «Йокерит» (0:2).



Удалось накануне переиграть «Спартак» по буллитам (2:1 Б). Победный бросок на счету Артёма Анисимова. Пока нападающий имеет девять баллов за 16 игр. Лучшим снайпером по праву считается Артур Каюмов с 10 шайбами за 31 игру. Лучший бомбардир — Денис Алексеев с 19 баллами за 33 встречи. Делать разницу на льду есть кому. Результативность в последнее время низкая, однако тут нужно делать скидку на несколько отменённых взятий ворот.

Впереди противостояние с ЦСКА на выезде. Сейчас это, пожалуй, один из самых неприятных соперников во всей лиге. С одной стороны, Игорь Никитин хорошо знаком с особенностями многих столичных хоккеистов. Только вот армейцы в хорошей форме, а из последних четырёх матчей три «Локо» заканчивал за пределами основного времени.



В текущем сезоне оппоненты встречались в сентябре, тогда победу одержал ЦСКА. Справедливости ради, на тот момент у руля «Локомотива» был ещё Андрей Скабелка. Да и обе команды находились совершенно в других состояниях. При Никитине хоккей ярославцев поменялся, бывают проблемы с реализацией, но очки набираются исправно. В зону плей-офф вернулась, защита подтягивается.



Только и армейцы заметно прибавили. Строго говоря, стороны имеют очень близкую статистику. ЦСКА забросил 88 шайб, 40 из которых на своём льду. Против 89 шайб у «Локомотива», 43 из которых в гостях. Нападение идёт вровень. В защите показатели также рядом: 77 раз пропустили ярославцы, 75 пропущенных — у москвичей.

И здесь на первый план выходит то, что ЦСКА сыграет дома, где смотрится прилично. Плюс у хозяев банально результаты стабильнее. А гости в последнее время часто тянут как минимум до овертайма. Думаем, ставка «1Х + тотал больше 2.5 шайбы» смотрится здесь уместно. Без очков подопечные Сергея Фёдорова в Москве остаться не должны.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 декабря 2021 года

Игорь Никитин знает ЦСКА, но Сергей Фёдоров не так прост. К тому же стабильность в последних встречах и свой лёд дают преимущество. Статистику голов команды имеют почти одинаковую, так что будут решать, на наш взгляд, именно трибуны. Ну и армейцы наверняка на кураже после победы над лидером КХЛ. Они вышли на новый уровень после тусклой осени.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.79.