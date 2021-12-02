«МЮ» — «Арсенал». Прогноз «Фонбет»: Криштиану Роналду перепишет статистику

«МЮ» не может обыграть «канониров» шесть матчей подряд в АПЛ, но теперь в составе есть великий португалец.

2 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23:15 мск. Сделать ставку на центральную встречу тура можно сделать в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Команда пребывает в подвешенном состоянии из-за неудачных результатов и перестановок на тренерском мостике. После лишь одной победы в семи матчах АПЛ был уволен Уле-Гуннар Сульшер, при котором «Манчестер Юнайтед» впервые в истории пропустил 21 гол в 12 стартовых турах чемпионата Англии.

Исполняющим обязанности стал Майкл Кэррик, при нём манкунианцы добились победы в Лиге чемпионов в матче с «Вильярреалом» (2:0) и ничьей с «Челси» в АПЛ (1:1). Последний результат можно однозначно считать успешным, потому что «аристократы» – лидеры АПЛ, пропускают меньше всех.

Из положительного ещё то, что свой первый гол в Англии за «МЮ» забил Джейдон Санчо. Однако «красные дьяволы» в 11-й раз в текущем сезоне не сумели сыграть «на ноль» на внутренней арене. Только «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» не сумели поразить их ворота. На «Олд Траффорд» же хозяева пропускают в каждом матче.

Ральфу Рангнику, покинувшему московский «Локомотив», предстоит проделать много работы, чтобы стабилизировать игру и результаты «МЮ». Не добавляют оптимизма травмы Рафаэля Варана, Люка Шоу, Поля Погба и Эдинсона Кавани, а также плохая форма Антони Марсьяля и Мейсона Гринвуда.

В какой форме «Арсенал»

Только «Ливерпуль» в 10 последних матчах АПЛ не позволил «Арсеналу» набрать очки. Начав новый сезон с трёх поражений без единого забитого мяча, «канониры» нашли свою игру и добрались уже до первой четвёрки. Если вынести за скобки разгромное поражение в матче с командой Юргена Клоппа в 12-м туре (0:4), они побеждают в четырёх матчах кряду: с «Астон Виллой» (3:1), «Лестером» (2:0), «Уотфордом» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:0).

С учётом двух побед в Кубке лиги у лондонцев всего одно поражение в 12 последних играх. Здорово себя проявляет молодёжь: у 23-летнего Аарона Рэмсдейла восемь матчей «на ноль» во всех турнирах и больше 80% отражённых ударов, а 21-летний Эмиль Смит-Роу забил пять голов, что уже больше, чем за весь прошлый чемпионат (два мяча).



Но понятно, что «Арсенал» пока не готов бороться за чемпионский титул. Это наглядно показали игры с командами из первой тройки. Во всех трёх встречах — с «Челси» (0:2), «Манчестер Сити» (0:5) и «Ливерпулем» (0:4) — подопечные Микеля Артеты потерпели поражения. Причём всухую.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: статистика личных встреч

Серия манкунианцев без побед над «канонирами» в АПЛ составляет уже шесть матчей. Последний раз «МЮ» выигрывал в апреле 2018 года. Более того, в четырёх из шести встреч клуб из Манчестера не мог забить сопернику.

В минувшем сезоне оппоненты сыграли 0:0 в Лондоне и 0:1 в Манчестере. Единственный гол – с пенальти – на счету Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонский нападающий, к слову, является одним из главных бомбардиров «Арсенала» в текущем розыгрыше АПЛ.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» 2 декабря 2021 года

Ставка: «МЮ» не проиграет и общий тотал меньше 3.5 мяча за 1.95. (Сделать ставку).

В понедельник манкунианцы официально объявили о назначении Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона. Обычно за этим следует душевный подъём команды – футболисты стремятся показать себя новому наставнику, чтобы завоевать место в основном составе.

Пока заправляет всем Майкл Кэррик, но команда из Манчестера уже немного взбодрилась. С учётом слабой игры «Арсенала» против лидеров, а по подбору игроков и второму месту в прошлом сезоне «МЮ» к таковым можно причислить, хозяева на «Олд Траффорд», скорее всего, не уступят.

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» мешает их неудачная серия в матчах с «канонирами». Лондонцы – неудобный соперник для «красных дьяволов». При Микеле Артете они зачастую закрываются на своей половине поля. Неудивительно, что в восьми из 13 матчей АПЛ проходила ставка на тотал меньше 2.5 мяча.

Даже если перестраховаться и взять тотал меньше 3.5 мяча при возможной ничьей или победе «Манчестер Юнайтед» – шанс выиграть весьма высок. Букмекеры предлагают коэффициент в районе 2.00, что выглядит заманчиво. Думаем, что-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу хозяев тут вполне может быть.