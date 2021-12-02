«МЮ» — «Арсенал», Россия — Швеция и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 декабря.

На что ставить в футболе 2 декабря

Европейский футбольный тур посреди недели завершается двумя матчами в чемпионате Англии. «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом», а «МЮ» — с «Арсеналом». Ральф Рангник дебютирует в Манчестере, и сразу же довольно сложный соперник: команда Микеля Артеты сейчас выглядит очень неплохо.

Кроме того, две игры в чемпионате Италии. «Торино» сыграет с «Эмполи», а «Лацио» — с «Удинезе». Ряд матчей в Кубке Испании, здесь клубы Примеры будут играть с представителями низших дивизионов.

На что ставить в хоккее 2 декабря

В КХЛ сегодня сразу 7 матчей. Выделяем игры «Автомобилист» — «Спартак», «Торпедо» — «Металлург» и ЦСКА – «Локомотив». Большой игровой день и в НХЛ, там сразу 10 игр.

На что ещё ставить 2 декабря

Сборная России стартует в плей-офф Кубка Дэвиса матчем с командой Швеции. Если наша команда пройдёт шведов, то в полуфинале турнира сыграет со сборной Германии.

Очередной тур в баскетбольной Евролиге. Сегодня из российских клубов играет только ЦСКА. Армейцы примут на своей площадке греческий «Панатинаикос».