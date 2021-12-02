«Авангард» — «Ак Барс». Квартальнов и Хартли раскачают Дубай на зависть шахматам

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.47, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.51.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 3 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.91.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (03.12.2021)

Зима пришла. На 3 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего три встречи, хотя посмотреть есть на что. Отдельное внимание заслуживает противостояние «Авангарда» и «Ак Барса», которое пройдёт на льду «Кока-Кола-Арены» в Дубае, ОАЭ. Первое вбрасывание состоится в 16:15 мск.

Такое нестандартное место встречи было выбрано для популяризация хоккея и привлечения зрителей. Начиная с сезона-2018/2019 года КХЛ проводит KHL World Games с целью познакомить иностранных болельщиков с лучшими командами лиги. В этот раз выбор пал на Дубай, где была специально подготовлена площадка. В ОАЭ в эти дни проходит матч за шахматную корону, но там пять ничьих из пяти возможных. Будем надеяться, что с хоккеем сложится веселее.



Одним из представителей страны стал омский «Авангард» — действующий победитель Кубка Гагарина. Сейчас, правда, он идёт пятым на Востоке, набрав 42 балла за 34 игры. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет уже 13 очков. Последние три встречи прошли не лучшим образом, но понемногу вырисовывается тот самый чемпион.



Омичи проиграли в гостях «Адмиралу» (1:2 Б) и «Сибири» (4:5). Зато в Балашихе разнесли «Нефтехимик» (6:1), который сейчас весьма опасен. Забросили в каждом периоде по две шайбы. Николай Прохоркин и Никита Сошников записали в актив по голу и передаче. Можно сказать, отыгрались за прошлые два поражения. До этого шли на пятиматчевой серии побед.

В другом углу ринга — «Ак Барс». Сейчас находится тройке лидеров конференции, набрав 47 баллов за 35 встреч. Отставание от «Металлурга», соответственно, восемь очков. Последние восемь матчей прошли идентично сопернику. Сперва проиграли дома СКА (3:4 ОТ), но на выезде перебросали в серии буллитов «Нефтехимик» (3:2 Б). А до этого — серия из пяти побед.



Накануне в гостях у московского «Динамо» казанцам пришлось несладко, по делу уступили (1:4). Единственную шайбу в большинстве забросил Даниил Тарасов в середине третьего периода. Было это уже при счёте 0:3, интригу оживить не удалось. Хотя стоит отметить, что четыре из пяти шайб оказались заброшены в неравных составах. А теперь ждут омские «ястребы».

В личных встречах небольшой перевес на стороне казанцев. Выиграли три из пяти последних противостояний, при этом соперник взял оставшиеся два лишь в дополнительное время. А вот забрасывали оппоненты трижды больше четырёх шайб за игру. Хотя если взять более широкую выборку, видно, что «барсы» забрали шесть из 10 встреч.



При этом тотал чаще был ниже четырёх шайб. Однако в нынешнем сезоне проблем с результативностью у команд нет, забросили изрядно. «Авангард» вплотную приблизился к 100 шайбам. «Ак Барс» забросил чуть меньше — 83. Зато в защите идут почти рядом: казанцы пропустили 80 раз, у омичей — 77 пропущенных шайб. Для грандов, пожалуй, многовато.



Как видно, «ястребы» чуть лучше действуют в нападении, хотя подопечным Дмитрия Квартальнова хватает и этого для исправного набора очков. Не зря Воронкова и Галимова вызывали на Евротур. Опыт получен, выглядят здорово и в КХЛ. Настала пора показать себя во всей красе. Артём Галимов как раз сейчас замыкает топ-5 бомбардиров клуба с 13 баллами.

Можно попробовать поставить на итоговую победу номинальных гостей, всё-таки в очных встречах они выглядят лучше. Есть вариант поинтереснее: «Х2 + тотал больше 2.5 шайбы» за 1.88. Преимущества в свежести никто не получит, перелёт наверняка скажется. Форма у соперников одинаково неплохая, есть смысл оттолкнуться от личных встреч. В то же время ждём голы. Это тот самый случай, когда важно сыграть на публику.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 декабря 2021 года

Форма у соперников идентично хорошая, но в личных встречах «Ак Барс» имеет небольшое преимущество. С учётом иностранных трибун, перелёта и игры на незнакомой площадке есть смысл обратить внимание именно на эту статистику. При этом, конечно, ждём яркого хоккея и голов. Показать иностранным болельщикам прагматичную игру в откат было бы нелогично.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.88.