«Спартак» — «Ахмат». Александр Селихов не сможет отдохнуть перед матчем с «Легией»

4 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех грозненцев оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Ахмат» 4 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (04.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре, обстановка в таблице накаляется с каждой игрой всё больше. В Российской Премьер-Лиге стартует 17-й тур. 4 декабря состоятся всего три встречи. В одной из них «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве сыграет с «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Спартак» систематично забивает, но при этом катастрофически много пропускает. Из-за чего в чемпионате России уже шесть туров кряду не может одержать победу: три ничьи со счётом 1:1, поражения от «Зенита» (1:7) и «Краснодара» (1:2), а также спасение в дерби с «Динамо» (2:2). При этом сумма пропущенных уже перевалила отметку в 20 мячей. Много для претендента на еврокубки.

В последнем туре РПЛ в гостях у «Уфы» московский клуб тоже был на грани поражения. Спас реализованный Александром Соболевым пенальти уже в компенсированное время. По итогу в турнирной таблице красно-белые болтаются на 10-м месте, всего в четырёх очках от зоны стыков. Едва ли руководство рассчитывало на такое.

В Лиге Европы москвичам везёт куда больше. За пять туров забили девять голов, набрали семь очков и идут на втором месте. Чтобы выйти в плей-офф турнира и принести важные очки России в таблице коэффициентов УЕФА, необходимо обыграть в гостях «Легию». В случае ничьей придётся надеяться на осечку «Наполи» в игре с «Лестером».

Первая встреча с англичанами была проиграна со счётом 3:4. А ведь в какой-то момент имели преимущество в два мяча. Дополнительная нагрузка в Лиге Европы сказалась на состоянии. На воротах Александра Максименко сменил Александр Селихов, стало лучше. Много выручал с «Наполи». Но на ноль отыграть пока всё равно не получается.

«Ахмат» же сейчас в отличной форме. Последние три тура одерживает победы, забивая в ворота соперников минимум по два гола. Такие результаты позволили набрать 24 балла и подняться в таблице чемпионата России на седьмое место. Вполне можно забраться ещё выше, если сохранить тот же ритм.

Сначала грозненцы преподали урок «Нижнему Новгороду» (3:1), затем одолели сам «Локомотив» (2:1) и дополнили картину победой над «Ростовом» (2:0). Высокий прессинг без мяча, который привил команде новый тренерский штаб, даёт плоды. Далеко не каждый оппонент справляется с таким темпом.



Любопытно, что подопечные Андрея Талалаева являются единственными в РПЛ, кто в текущем сезоне ни разу не сыграл вничью. Хотя на выезде у них есть некоторые проблемы с построением оборонительной игры. Перебои в данном компоненте весьма вероятны и в грядущем сражении в Москве. Нас ждёт встреча двух атакующих соперников.

Однако выделить фаворита трудно. «Ахмат» набрал хороший ход, забивает, а «Спартак» не выигрывает уже шестую игру в РПЛ подряд, зато во всех без исключениях случаях отличился. Плюс здорово выступил на евроарене. Думаем, в этот раз можно смело поставить на «обе забьют» за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 4 декабря 2021 года

Москвичи не отличаются стабильностью, в защите есть явные проблемы, зато с нападением полный порядок. Забивают исправно. «Ахмат», в свою очередь, подходит к противостоянию в отличной форме, с тремя победами за плечами. Но всё ещё является достаточно удобным соперником для подопечных Руя Витории. Думаем, ставка на чью-то победу будет рискованной, а вот «обе забьют» можно проверить.

Ставка: обе забьют за 1.88.