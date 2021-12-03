«Салават Юлаев» — «Динамо». Вадим Шипачёв заставит уфимцев задуматься

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Динамо» оценён экспертами в 2.73.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» 4 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Динамо» Москва (04.12.2021)

На 4 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч. Отдельное внимание стоит уделить самой ранней из них, ведь вывеска что надо. Уфимский «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» сыграет с московским «Динамо». Первое вбрасывание состоится в 14:30 мск.

«Салават Юлаев» идёт четвёртым на Востоке, набрав 45 баллов за 35 встреч. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 12 пунктов. Могло быть лучше, да только уфимцы потерпели четыре поражения за пять последних матчей. Всё началось как раз с выезда к московскому «Динамо» (1:3). Затем дома получили от «Нефтехимика» (0:1).



Добавил масла в огонь «Витязь» (2:3 Б), ладно хоть до дополнительного времени удалось дойти. В гостях у «Амура» тоже радости было мало (1:2). И лишь в гостях у «Адмирала» ждал успех (2:0). Шайбы забросили Башкиров и Кулёмин. Пока это была самая длинная серия поражений в сезоне. Явно нужно что-то менять, ведь поражения в основном от уступающих по уровню исполнителей оппонентов.



«Динамо» располагается в тройке лидеров Западной конференции, набрав 48 баллов за 35 игр. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет два очка. Тут уже статистика последних пяти встреч противоположная. Случилось лишь одно поражение, хоть и чувствительное. В дерби с московским «Спартаком» (1:4).

После бело-голубые одержали две победы. Сперва дома одолели «Ак Барс» (4:1), а на выезде переиграли «Барыс» (4:2). Но самая интересная встреча случилась до этого — с «Трактором» (7:6 ОТ). За второй и третий периоды команды забросили девять шайб! Да, в КХЛ могут устраивать шоу покруче, чем в НХЛ.



Впереди «Салават». В прошлый раз взяли верх бело-голубые. Но всё может измениться. Уфимцы на своём льду выиграли две из пяти последних очных встреч, две заканчивались за пределами основного времени. А вот с результативностью, увы, не так всё здорово. Трижды соперники забрасывали больше четырёх шайб.

Вряд ли такая домашняя серия против москвичей радует уфимцев, тем более что за пять прошлых игр дома в КХЛ они победили лишь раз. Бело-голубые, для сравнения, на выезде взяли четыре победы на том же отрезке. К тому же «Динамо» уже забросило 121 шайбу, 61 из которых — на выезде. Против 35 у «СЮ» на своём льду. Хотя есть и приятная новость для хозяев: сразу четыре игрока основы бело-голубых выбыли с травмами. Так что сил гости оставят на льду много. И всё же у «Динамо» остаются Шипачёв, Войнов и Галиев, которые пока смотрятся уверенно, на фоне текущей формы соперника уж точно. Шипачёв по-прежнему с запасом остаётся лучшим бомбардиром КХЛ с 53 очками.

Так что мы бы взяли «Х2 + тотал больше 2.5 шайбы» за коэффициент 1.84. В личных встречах преимущество на стороне москвичей. К тому же по сезону они сейчас идут уверенно. Конечно, вратарская линия не самая лучшая, но и «Салават Юлаев» определённо не в лучшей форме. Плюс уфимский клуб возвращается с Дальнего Востока, а это дополнительная усталость на фоне перелётов и обратной акклиматизации. Без очков гости остаться не должны.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 декабря 2021 года

«Салават Юлаев» проиграл четыре матча из пяти последних, в личных встречах перевес тоже не на его стороне. К тому же «Динамо» и по сезону идёт лучше, особенно на выезде. Думается, Шипачёв и Войнов устроят хороший матч. Ждём голов и победу гостей. Уфимцы возвращаются из Владивостока, а это дополнительная усталость.



Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.84.