«Барселона» — «Бетис». Хави бросится в погоню за «Реалом» и «Атлетико»

4 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Бетис». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех севильцев оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Бетис» 4 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис» (04.12.2021)

Церемония награждения «Золотого мяча» отгремела, испанский футбол занял свою нишу — лучшим молодым игроком стал Педри. Возвращаемся на внутреннюю арену. 4 декабря в 16-м туре испанской Примеры на стадионе «Камп Ноу» померяются силами «Барселона» и «Реал Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

Форма каталонцев при Хави начала улучшаться. В двух последних турах Ла Лиги одержали победу над «Эспаньолом» (1:0) и «Вильярреалом» (3:1). А в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Бенфикой» (0:0). Впрочем, владели инициативой, даже нанесли больше ударов, однако забить не получилось. В копилку положили лишь один балл.



Одно плохо — следующий матч на евроарене состоится с самой мюнхенской «Баварией». Уж больно она хороша, шансы пробиться в плей-офф снижаются. Но это уже другой разговор. При новом главном тренере результативность нападения, а также темп, определённо изменились в положительную сторону. А это уже что-то.



Посредством дисциплины, которая была введена путём штрафов за опоздания на тренировки, и резко возросшей конкуренцией за место в основе из-за внедрения молодёжи, появился прогресс. Понятно, что ещё требуется время на адаптацию и оттачивание системы, однако две победы кряду в чемпионате Испании над крепкими оппонентами уже подняли настроение.

«Бетис» тоже заметно добавил. Ещё в прошлом сезоне прыгнул аж на шестую строчку, благодаря чему попал в Лигу Европы. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры входит в топ-5 с 27 набранными баллами. От второго места отстаёт всего на два очка, так что может даже попробовать замахнуться на попадание в Лигу чемпионов. Хотя конкуренция здесь солидная.



Разочаровывает лишь один немаловажный момент. Большая часть очков добыта подопечными Мануэля Пеллегрини в противостояниях с аутсайдерами чемпионата Испании. Встречи с представителями верхушки турнирной таблицы непременно завершались поражениями. Огорчили мадридские «Реал» (0:1) с «Атлетико» (0:3), а также «Севилья» (0:2).

С середняками тоже возникали трудности. Пример тому — матч 10-го тура с «Райо Вальекано» (3:2). Борьба велась равная, победу удалось вырвать большими стараниями, плюс благодаря пенальти. Так что две последние победы над «Эльче» (3:0) и «Леванте» (3:1) придают уверенности в силе нападения, но никак не исходе грядущей битвы.



В Лиге Европы севильцы проявили себя, но, опять-таки, результата добились колоссальными усилиями. В первом туре с трудом обыграли «Селтик» (4:3), а затем напоролись на сильный «Байер». Сначала разошлись миром (1:1), но после — провалились (0:4). За две игры с немцами вообще удалось забить лишь с «точки».



Зато победы над «Ференцварошем» (3:1 и 2:0) помогли закрепиться на второй позиции и обеспечить выход в плей-офф. Однако что там делать, если с крупнокалиберными оппонентами регулярно возникают проблемы, связанные с ненадёжностью оборонительной линии, не понятно.

Думаем, нас ждёт результативное противостояние, выделить фаворита в котором трудно. Впрочем, на наш взгляд, поставить на «обе забьют» можно. «Барселона» только начала свой путь с Хави, им предстоит много работы. В атаке каталонцы добавили, а как насчёт обороны? Пока неясно, ведь до прихода испанца пропускали стабильно.



«Бетис» тоже не блещет надёжностью защитной линии, даже от середняков пропускает порядочно. Благо и сам забивает по часам. И в этом преимущество. Думается, ключ к обороне каталонцев он найдёт. Потому вопрос и в том, кто забьёт больше. Возмьмём «ОЗ + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.93. Можно рассмотреть и «ОЗ + ТМ 7.5 мяча» за 1.70. Соперники, конечно, забивают, но не столько.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Бетис» 4 декабря 2021 года

«Барселона» встала на правильный путь: выиграла два матча в Ла Лиге и стала на порядок ярче атаковать. Однако, какова она в обороне, пока не понятно. В последнем туре от «Вильярреала» пропустила, наверняка и от севильцев получит, ведь «Бетис» хорош в атаке. Гостям, впрочем, тоже тёплый приём обеспечен, они плохо выступают в матчах с грандами.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.