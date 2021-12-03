«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Карим Бензема накажет басков за дерзость

4 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Реала Сосьедад» ценён экспертами 3.48. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» 4 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 16-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» (04.12.2021)

Клубный футбол в разгаре. На выходных среди прочих порадует чемпионат Испании. В 16-м туре Примеры 4 декабря состоятся четыре встречи. В одной из них «Реал Сосьедад» примет «Реал» Мадрид в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток на стадионе «Реале Арена» прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Хесус Хиль Мансано.

«Реал Сосьедад» одно время даже удерживал лидерство, а сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 29 баллами. Мощно стартовал, однако под конец осени результативность просела. Это и сказалось. Баски сыграли вничью с «Валенсией» (0:0) и потерпели поражение от «Эспаньола» (0:1).



Вообще, бело-голубые имеют неплохие показатели. Проиграли всего два раза, имея при этом восемь позитивных исходов и пять ничьих. Не всегда хватает класса впереди, ввиду чего действуют очень противоречиво. С одной стороны, организованно и аккуратно, а с другой — осторожность порой играет злую шутку.



Именно отсутствие голов препятствовало успеху в Лиге Европы, где подопечные Иманола Альгуасиля занимают лишь третью строчку. До ПСВ, идущего вторым, не хватает двух баллов. Но учитывая, что победа была добыта всего одна, над хилым «Штурмом» (1:0), шансов на выход в плей-офф довольно мало. Нужно любой ценой выигрывать у голландцев.

Несмотря на небольшое количество пропущенных мячей в Ла Лиге (11 штук), верится в успех «Сосьедада» с трудом. Дело в том, что очки набирались в основном на аутсайдерах и середняках, да и то не без труда. Учитывая скудную силу нападения, которая не сумела проявить себя на евроарене и двух последних турах первенства, ставить на неё мы бы не стали.

Тем временем мадридцы единолично возглавляют турнирную таблицу Примеры, оторвавшись от ближайших преследователей на семь очков. На них можно рассчитывать смело. В последнее время подопечным Карло Анчелотти нет равных. При этом серия без поражений во всех турнирах дошла до отметки в 10 матчей, девять из которых — победы. Плюс одна ничья. Чемпионская эффективность.



«Сливочные» лидируют в чемпионате Испании и в группе Лиги чемпионов. Имеют лишь два поражения в нынешнем сезоне и три ничьих во всех соревнованиях. Всё остальное, разумеется, победы. Как видно, подопечные Карло Анчелотти находятся в безупречной форме. Если так пойдёт и дальше, без трофеев точно не обойдётся.



Забили мадридцы уже 35 раз в Примере. Ключевую роль сыграли Карим Бензема, отличившийся 12 раз, и Винисиус Жуниор, отправивший в ворота соперников девять голов. Сомнений в их таланте не возникает, первое и второе места в гонке бомбардиров говорят сами за себя. Француз остался без «Золотого мяча», что наверняка только добавит мотивации.

Мадридский «Реал» действительно хорош. Ресурс и класс игроков у него выше, к тому же тактические установки Анчелотти дают плоды. Это было видно по предыдущей победе над крепким «Атлетиком» из Бильбао. Всё было сделано на классе, чётко. Вероятнее всего, здесь будет повторение сюжета. Возьмём П2 за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» 4 декабря 2021 года

Если какой-то «Реал» здесь и должен побеждать, так это мадридский. Команда смотрится намного увереннее и стабильнее на дистанции. У него не смогли отобрать очки ни «Барселона», ни «Севилья», ни даже неудобный «Атлетик». «Реал Сосьедад» выступил в двух последних турах невнятно, да и в Лиге Европы оплошал. Голы пропали, а пара Бензема-Винисиус поле с пустыми руками не покидает. Берём П2 за 2.28.



Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.28.