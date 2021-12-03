«Боруссия» Д — «Бавария». «Золотой мяч» взял Месси, а пострадает Дортмунд…

4 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех дортмундцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Где смотреть матч «Боруссия Д» — «Бавария»?

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 4 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.33.

Анализ и прогноз матча 14-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» (04.11.2021)

14-й тур чемпионата Германии стартует 3 декабря, а на следующий день программа продолжится шестью встречами. В самой поздней из них столкнутся два гиганта: дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Действующий чемпион Германии посетит «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Команда из Дортмунда в нынешнем сезоне очень хороша на внутренней арене. Умудряется не отставать от мюнхенцев в таблице, следует по пятам с 30 очками. Всего один балл отделяет от заветной первой строчки. Остальные заметно отстали, разве что «Байер» пытается держать темп.



Не так давно «Боруссия» уступила «Лейпцигу» (1:2), который после ухода Юлиана Нагельсмана в Мюнхен заметно сдал позиции. И ударов меньше нанесла, и мячом владела не так много времени. В общем, не сумела сыграть от себя, за что получила урок.



Также дортмундцы натерпелись в Лиге чемпионов. Одолели «Бешикташ» (2:1) и «Спортинг» (1:0), но проиграли «Аяксу» (0:4 и 1:3) и всё тому же «Спортингу» (1:3). Тем самым лишились возможности выйти в плей-офф турнира. Это, конечно, катастрофа и удар по бюджету. Теперь остаётся только пробовать силы в Лиге Европы и держать планку в чемпионате Германии.

На внутренней арене подопечные Марко Розе забили 33 мяча. Показатель хороший, но недостаточный. У «Баварии», например, на девять голов больше, а пропущенных на шесть меньше. Из-за полученной травмы талантливый Эрлинг Холанд отстал от Роберта Левандовского в гонке бомбардиров на четыре результативных удара.



После возвращения в строй норвежец показал, что ещё поборется с поляком за звание лучшего голеадора Бундеслиги. Оформил красивый мяч в ворота «Вольфсбурга» (3:1). «Волки», правда, тоже имели уйму моментов, и это плохая новость для чёрно-жёлтых перед визитом мюнхенцев.



Юлиан Нагельсман не стал изменять мюнхенским традициям. Соперники просто-напросто вынуждены опускаться глубоко в оборону, дабы не получить в свою сетку неприлично много мячей. Однако без сбоев в машине пока не обходится. Очками разжились мёнхенгладбахская «Боруссия» (1:1), «Айнтрахт» (1:2) и «Аугсбург» (1:2).

Впрочем, на опасных оппонентов самый титулованный клуб Германии настраиваться умеет. Не так давно встречался с «Байером», который находился в отличной форме и готовился дать равный бой. Не тут-то было — баварцы одержали разгромную победу со счётом 5:1, хотя туром ранее уступили «Айнтрахту» (1:2). С характером всё в порядке.

Прекрасно отражает истинный уровень таблица группового этапа Лиги чемпионов, в которой «Бавария» лидирует с неприличным отрывом. Пять побед из пяти возможных. Всего за пять туров забила 19 мячей, то есть почти четыре штуки за 90 минут. А ведь группа досталась не самая скромная. Здесь «Барселона», «Бенфика» и киевское «Динамо».



Оборона «Боруссии» Дортмунд не столь надёжна, подвела в Лиге чемпионов. Думается, что красные вполне могут победить, настроившись как следует. Как было с «Байером». Единственный, кто может помешать им выиграть легко, — Эрлинг Холанд. Однако в то, что юный норвежец забьёт больше, чем Роберт Левандовски, верится с трудом.



Трудолюбивый поляк записал на свой счёт 14 голов в 13 турах чемпионата Германии и девять голов — в пяти турах группового этапа Лиги чемпионов. И число это увеличивается с какой-то бешеной скоростью. Совершенно непонятно, почему нападающий до сих пор без «Золотого мяча». В прошлом сезоне вмешался коронавирус, в этом — Лионель Месси. Что ж, теперь злости у Левандовского станет ещё больше. И это плохие новости для «шмелей».

Возьмём П2 за коэффициент 1.87. С настроем у мюнхенцев не должно быть никаких проблем. Добавим сюда статистику личных встреч. На своём поле «Боруссия» старается давать отпор, даже иногда выигрывает. Однако мюнхенская машина одержала 10 побед в 12 предыдущих битвах. Впечатляет.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария» 4 декабря 2021 года

Подопечные Марко Розе хороши. Вернувшийся после травмы Холанд сразу приступил к своей работе. Наверняка добавит градуса и голов. Однако в Лиге чемпионов дортмундцы провалились, уступив «Спортингу» и «Аяксу». «Бавария», в свою очередь, демонстрирует феноменальную результативность. Большая заслуга в этом Роберта Левандовского. Настраиваться на серьёзные встречи мюнхенцы умеют, потому ставим на победу гостей.



Ставка: победа «Баварии» за 1.87.

Какой канал покажет матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»?