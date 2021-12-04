«Вашингтон» — «Коламбус». Александр Овечкин идёт за «полтинником»!

5 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.89, успех «Блю Джекетс» идёт за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» 5 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 5 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23. Гол в первые 10 минут идёт за 1.62, вероятность серии буллитов оценена в 9.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

«Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (05.12.2021)

Зима вступила в свои законные права. В Национальной хоккейной лиге на 5 декабря запланированы сразу девять встреч. Разумеется, внимание любителей отечественного хоккея будет приковано к «Вашингтону», который на льду «Кэпитал Уан-Арены» примет «Коламбус Блю Джекетс». Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Вашингтон» всё ещё идёт в тройке лидеров на Востоке, набрав 34 балла за 24 встречи. Первое место у «Флориды», которая набрала 35 очков при одном матче в запасе. «Столичные» на днях умудрились проиграть «Чикаго» (3:4 Б), победный буллит исполнил Патрик Кейн. А вот Александр Овечкин свою попытку не реализовал, зато отдал результативную передачу на Евгения Кузнецова.

До этого с «Пантерз» «Кэпс» (4:5) остались без очков, а с «Чикаго» забрали всего одно. Хотя до этих двух поражений имели три победы подряд и много забивали. Немного сдают позиции, пропустили вперёд даже «Торонто» в конференции. Но говорить о каком-то провальном отрезке мы бы не стали. Просто усечённый состав и плотный график дали о себе знать. Нагрузка на лидеров внушительная, а отдыхать некогда.

«Коламбус» опустился на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции. Благо отставание от зоны плей-офф составляет всего один балл. Последние три игры прошли паршиво. Все три на выезде и все — поражения. Сперва от «Сент-Луиса» (3:6), затем от «Нэшвилла» (0:6). А накануне боли добавил «Даллас» (2:3). Отметим дебют за «Блю Джекетс» российского голкипера Даниила Тарасова. Он получил шанс из-за проблем со здоровьем других голкиперов. И много выручал. Не смутила даже быстро пропущенная шайба.

До этого были добыты три победы подряд, сейчас выездная серия продолжается. Теперь «Коламбус» встретится с «Вашингтоном». Соперник сильный, хоть и последние две встречи у него прошли неприятно. Тут надо ещё отметить, что забросили «столичные» семь шайб на указанном отрезке. Добавим сюда неоднозначную ситуацию с вратарями у гостей.

В личных встречах даже небольшой перевес на стороне «Блю Джекетс», выиграли трижды при двух поражениях. И на чужом льду также одержаны три победы на том же отрезке. А вот говорить о голевых встречах не приходится. Лишь дважды за последние пять противостояний команды забрасывали свыше четырёх раз. Сейчас с результативностью у гостей не лучше.

«Коламбус» на данный момент оформил всего 69 шайб против 85 у «Вашингтона». Сразу бросаются в глаза проблемы в атаке, однако, кроме того, в последних матчах клуб довольно много пропускает. К примеру, в прошлых трёх фонарь за воротами загорался целых 15 раз. «Кэпс», в свою очередь, забили 20 голов в пяти предыдущих играх.

При этом с обеих сторон есть травмированные игроки. У хозяев до сих пор отсутствуют Бекстрём и Оши, а также Энтони Манта и Джастин Шульц. Также под вопросом Конор Шири. У гостей не сыграют Корписало, Лайне и Кукан, также под вопросом голкипер Элвис Мерзликин. Но в нападении есть Чинахов, а в защите — Гавриков, который за 21 встречу оформил 13 баллов.

Впрочем, с грозным Ови (38 баллов за 24 встречи) это не сравнится. Да и Евгений Кузнецов тоже хорош, набрал 28 очков. Плюс вратарская линия у «столичных» смотрится неплохо. А вот у «мундиров» первый номер под вопросом. Так что мы бы всё же проверили «П1 + тотал больше 2.5 шайбы». Уж слишком много гости пропускают, «Кэпс» выглядят мощнее. Плюс свой лёд.

«Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз и ставка на матч НХЛ 5 декабря 2021 года

«Кэпс» немного сбавили в последних двух играх, но результативность по-прежнему демонстрируют внушительную. А вот «Коламбус» в предыдущих трёх матчах на выезде пропустил 15 раз, что многовато даже с учётом кадровых потерь. Мы бы взяли верх по голам через победу хозяев. Несмотря на два поражения подряд, «Вашингтон» выглядит увереннее.

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время + тотал больше 2.5 шайбы за 1.88.