«МЮ» — «Кристал Пэлас». Ральф Рангник устроит шоу на «Олд Траффорд»

5 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Где смотреть матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» 5 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (05.12.2021)

В английской Премьер-лиге стартует 15-й тур, 5 декабря состоятся четыре встречи. На легендарном стадионе «Олд Траффорд» сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Противостояние обещает быть интригующим. Начало запланировано на 17:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» считается одним из самых популярных клубов в мире. При этом имеет самую высокую посещаемость домашних матчей в Европе. С оговорками на коронавирус, разумеется. Однако нынешняя форма далека от идеальной. Седьмая строчка в чемпионате Англии с отставанием от тройки лидеров в 10 очков. Для клуба с такими традициями это неприемлемо.



Руководство приняло решение пригласить на пост главного тренера Ральфа Рангника. Немец очень хорош прежде всего в функциональной сфере. Контракт рассчитан до конца сезона, затем Рангник проведёт в системе «красных дьяволов» ещё два года в роли консультанта. Московский «Локомотив» остался в прошлом.



Недавно покинул команду Майкл Кэррик, а жаль. Под руководством англичанина манкунианцы успели провести лишь три матча. Результаты замечательные. Одержали две победы: над «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов и «Арсеналом» (3:2) в АПЛ. Также сыграли вничью с мощным «Челси» (1:1) на внутренней арене.

Как видно, англичанин здорово мотивировал своих подопечных, даже Криштиану Роналду. К слову, с «канонирами» португалец совершил аж 27 попыток прессинга, что очень много для столь статусного нападающего. А его забег на исходе основного времени впечатлил многих.



Рангник известен любовью к интенсивности и прессингу. Его футбольной моделью даже некогда вдохновлялся Юрген Клопп! В обойме есть группа отличных исполнителей, возглавляемая Криштиану Роналду. С талантом тут полный порядок, хотя качество прессинга вызывает вопросы.

На данном этапе манкунианцам необходимо скорее развивать оборонительный навык. С забитыми мячами проблем нет, в чемпионате Англии отличились 24 раза за 14 туров. В Лиге чемпионов — 10 раз за пять туров. А вот в защите катастрофа — пропускают слишком много, хотя Давид де Хеа обильно выручает.



«Кристал Пэлас» привычно располагается в середине турнирной таблицы. Время от времени даже обыгрывает сильнейшие клубы АПЛ. Однако два последних тура сложились неудачно, сначала было поражение от «Астон Виллы» (1:2), затем — от «Лидс Юнайтед» (0:1).



В нынешнем сезоне «орлов» возглавляет Патрик Виейра. Удалось взбодрить команду прежде всего в атаке, однако результаты стабильностью не блещут. Обыгрывая «Манчестер Сити» (2:0) и «Вулверхэмптон» (2:0), лондонцы проигрывают середнякам и явным аутсайдерам. Или играют с ними вничью. Вследствие чего подняться вверх в таблице не могут.

Присутствует та же проблема, что у «Манчестер Юнайтед». Команде не хватает надёжности в обороне. 20 пропущенных мячей за те же 14 матчей в АПЛ. В прошлом сезоне была похожая ситуация, по итогу лондонцы оказались одними из худших в данном показателе. Впрочем, сейчас хотя бы забивают почти в каждой игре.



Оба соперника страдают одной болезнью. Игра в обороне точно не является лучшей в чемпионате Англии. Зато обе хороши в нападении, забивают стабильно и не только аутсайдерам. Ожидаем результативного и яркого матча. Потому возьмём тотал больше 2.5 мяча за 1.80. Иной вариант — обе забьют за 1.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» 5 декабря 2021 года

На днях «Манчестер Юнайтед» устроил голевую перестрелку с «Арсеналом», продемонстрировав сильное нападение. При Рангнике этот навык наверняка удастся развить. А вот в обороне много недочётов, на исправление которых требуется время. Этим способен воспользоваться «Кристал Пэлас», который не боится крепких противников. Так что ждём голов.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Какой канал покажет матч «МЮ» — «Кристал Пэлас»?