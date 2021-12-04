«Ювентус» — «Дженоа». Андрей Шевченко опять проиграет

5 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 15.25. Ставки на ничью принимаются за 6.25.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Дженоа»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Дженоа» 5 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.21.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа» (05.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных среди прочих нас порадует чемпионат Италии. В 16-м туре Серии А 5 декабря состоятся пять встреч. В одной из них «Ювентус» примет «Дженоа» в Турине. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Альянц» в 22:45 мск. Главный арбитр — Даниэле Киффи.

После неудачного старта «Ювентус» реабилитировался и продолжает погоню за лидерами чемпионата Италии. В последних трёх турах не сложилось лишь с «Аталантой» (0:1). Также были две уверенные победы: над «Лацио» (2:0) и «Салернитаной» (2:0). Удалось не пропустить и набрать важные очки.



Сейчас «Ювентус» занимает седьмую строчку в Серии А с 24 баллами в копилке. До заветной зоны Лиги чемпионов не хватает семи очков. Довольно много. Однако время ещё есть. Да и набранный темп вероятно, позволит бороться за выход в престижный турнир. Состав остаётся очень мощным.



Проблемы в атаке не позволяли «старой синьоре» уверенно шагать, хотя опытный Массимилиано Аллегри, кажется, сумел решить проблему переходами с одной схемы на другую. В зависимости от оппонента выпускает больше нападающих либо делает упор на защиту и стандартные положения. Хотя посмотрим, как будет дальше.

Такой подход позволил команде из Турина занять вторую строчку в группе Лиги чемпионов нынешнего сезона. Выход в плей-офф гарантировали четыре победы: над «Мальмё» (3:0), дважды «Зенитом» (1:0 и 4:2) и «Челси» (1:0). В ответной встрече лондонцам, правда, уступили 0:4, но это не испортило общей картины. Задача выполнена.



Руководство «Дженоа» пригласило на пост главного тренера Андрея Шевченко и, как кажется, сделало шаг в верном направлении. Но на быструю адаптацию, разумеется, надежд было мало. Потому-то пока никаких изменений в лучшую сторону не произошло. Генуэзцы находятся в зоне вылета.

Обычно на стадии перестройки нельзя рассчитывать на успех в матчах с крепкими соперниками. Как назло, именно они в последних трёх турах и попались. По итогу зацепили лишь один балл в безголевом противостоянии с «Удинезе» (0:0). Две другие встречи завершились поражениями от «Ромы» (0:2) и «Милана» (0:3).



На сегодня разница голов у «грифонов» составляет уже 17-29, то есть 12 мячей со знаком «минус». А единственная победа состоялась ещё в начале сезона. С «Миланом» был виден небольшой прогресс, начали появляться опасные моменты и удары по воротам. Но самое страшное, что при Шевченко пока до сих пор нет голов.



«Ювентус» набрал хороший ход, одолел крепких соперников и гарантировал выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понемногу жизнь налаживается, несмотря на неприятный фон, связанный с разбирательством прокуратуры. Чего не скажешь о «Дженоа», команде довольно трудно сейчас.

Кадровая ситуация у гостей очень сложная, состав банально не тянет. Нужно усиление, однако для этого придётся подождать зимнего трансферного окна. А на данный момент Андрею Шевченко можно рассчитывать на очки с сильными соперниками только при колоссальной удаче. Потому возьмём Ф1 (-1.5) за коэффициент 1.83.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Дженоа» 5 декабря 2021 года

Подопечные Массимилиано Аллегри гораздо мощнее, разница в уровне исполнителей колоссальна. Победы над середняками и аутсайдерами более-менее поставлены на поток. Статистика последних выступлений и форма явно не на стороне «Дженоа». Думается, Андрея Шевченко ждёт ещё одно болезненное поражение.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.83.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Дженоа».

Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Дженоа»?