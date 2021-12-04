«Динамо» Москва — «Уфа». Бело-голубые воспользуются осечкой «Зенита»

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Уфа». Начало — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех уфимцев оценён экспертами в 6.15. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Уфа» 5 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 17-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Уфа» (05.12.2021)

Первый круг чемпионата России позади, совсем скоро участники уйдут на зимний перерыв. В турнирной таблице сохранялась удивительная плотность до недавнего времени, но теперь намечается расслоение. Прежде всего стоит отметить, что действующий чемпион — петербургский «Зенит» — по-прежнему лидирует.

Петербуржцы набрали 37 очков и оторвались от идущего на третьем месте «Сочи» на девять баллов. Правда, сочинцы ещё не играли в 17-м туре, хотя дистанция всё равно приличная. Более интересно здесь, конечно, положение «Динамо». Столичный клуб за 16 туров набрал 32 очка и расположился на второй строчке.



Причём в последней игре этого календарного года бело-голубым предстоит дома встретиться с самим «Зенитом». То есть будет отличная возможность сократить дистанцию. Более того, петербуржцы в 17-м туре на своём поле едва не потерпели поражение от «Ростова» (2:2). Сильно помог Клаудиньо, оформивший дубль.



При победе над «Уфой» подопечные Сандро Шварца сократят отставание от чемпиона всего до двух очков. И для того есть все вводные. Во-первых, команда чудесно играет в атаке. Философия немецкого специалиста здорово прижилась, за 16 туров москвичи забили ровно 30 мячей. Это второй результат после «Зенита».

Свою лепту, несомненно, внесла текущая удачная серия. «Динамо» одержало три победы подряд — над «Краснодаром» (1:0), тульским «Арсеналом» (5:1) и казанским «Рубином» (3:2). В последнем случае даже пришлось отыгрываться, но в целом клуб смотрелся ярче соперника. Нанёс 21 удар по воротам против девяти.



Впрочем, в Москве никто не ждёт лёгкой прогулки с «Уфой». Дело в том, что уфимцы идут без поражений уже шесть туров подряд. Добыли даже одну победу над «Ахматом» (1:0) и отобрали очки у «Краснодара» (1:1), «Рубина» (1:1), «Ростова» (2:2) и даже «Спартака» (1:1). Список действительно послужной.

Конечно, башкирская команда всё ещё находится рядом с зоной вылета, в активе всего 16 очков после 16 туров. Отрыв от опасной 15-й позиции составляет лишь два балла, так что дополнительную мотивацию искать не нужно. Однако качество самого футбола впечатляет. Причём в составе нет звёздных футболистов.



При Алексее Стукалове «Уфа» остаётся серьёзным соперником, недооценивать которого чревато. Довольно агрессивно обороняется, а в атаке, разумеется, можно выделить Гамида Агаларова. В прошлом туре ворота «Спартака» он не поразил, но по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, опережая Дзюбу на три забитых мяча.



«Динамо» на своём поле играет здорово, идёт на серии из трёх побед. А вот уфимцы на выезде забивают гораздо реже и не так хороши, как дома. Думаем, победа хозяев в один или два гола за коэффициент 2.15 тут выглядит вполне нормально. Ни о каком разгроме речи быть не может, в нынешнем сезоне гости не проигрывали с разницей больше, чем в два мяча.

Однако бело-голубые, на наш взгляд, вполне могут наиграть на три очка. Смотрятся сейчас интереснее и «Спартака», и «Рубина», и «Краснодара», которым от подопечных Алексея Стукалова досталось. С мотивацией тоже проблем нет. Две победы выведут на чистое первое место. Есть шанс сделать себе отличный подарок на Новый год.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Уфа» 5 декабря 2021 года

«Динамо» находится в двух победах от чистого первого места в РПЛ. Достаточно обыграть «Уфу» и «Зенит», и на зимний перерыв бело-голубые уйдут в лидерах. Все вводные для первой победы есть. Хорошая последняя форма, классная результативность, своё поле. Уфимцы, разумеется, упрутся, но рассчитывать на очки в этот раз будет очень сложно.



Ставка: победа «Динамо» в один или два мяча за 2.15.