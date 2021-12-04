«Сочи» — «Краснодар». Гончаренко и Федотов не пожалеют вратарей

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех краснодарцев оценён экспертами в 2.79. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 5 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 17-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар» (05.12.2021)

Совсем скоро чемпионат России уйдёт на зимний перерыв, некоторым командам осталось провести всего лишь один тур. Честь закрывать программу 17-го тура первенства выпала «Сочи» и «Краснодару». И это замечательно, поскольку оба соперника показывают интересный атакующий футбол. Скучать явно не придётся.

Сочинцы за 16 матчей забили 26 голов, а пропустили — 19. На данный момент удалось набрать 28 очков и задержаться на третьей строчке в турнирной таблице. Правда, «Зенит» отрывается всё дальше, а конкуренция в верхней части невероятно высокая. Даже идущие на восьмом месте «Крылья Советов» отстают на четыре балла.



«Краснодар» занял свою нишу где-то между седьмой и четвёртой позициями. Клуб из одноимённого города набрал 25 очков на том же отрезке. С результативностью особых проблем также не наблюдается. Забито было даже больше — 27 мячей. А вот пропущено чуть меньше — 17. Однако довольно трудно сказать, что «быки» отличаются крепкой обороной.



Напротив, не могут уйти с поля без пропущенного мяча с самого начала октября, то есть уже два месяца кряду. И дело тут не в голкипере. Матвей Сафонов, конечно, в какой-то период допускал серьёзные ошибки, приводящие к голам. Однако в последнее время выглядит стабильно. Даже стал основным в сборной России.

Вопросы тут, скорее, к обороне. За это время подопечные Виктора Гончаренко успели провести шесть туров в Российской Премьер-Лиге и пропустили за это время восемь мячей. Не так много, зато регулярно. Удивила в плохом смысле этого слова защитная линия в недавнем матче с «Химками». Пропустили три раза и едва унесли ноги.



Благо хотя бы нападение работает исправно. Наконец-то пришёл в себя Джон Кордоба, в двух прошлых турах отметился голом и голевой передачей. Колумбиец, правда, рискует пропустить встречу из-за травмы. Но есть полезный Реми Кабелла, которого СМИ сватают в турецкий «Бешикташ». Плюс после дисквалификации должен вернуться яркий Эдуард Сперцян.

Только вот команда Владимира Федотова едва ли собирается просто отбывать номер. Тем более на своём поле. Во-первых, в нынешнем сезоне она оставалась без забитого мяча только три раза. Но надо сказать, что во всех случаях играла в гостях. А ни для кого не секрет, что на «Фиште» сочинцы представляют из себя крайне опасного противника.



Это подтверждает и статистика. В семи играх пять побед и в среднем за игру свыше двух забитых мячей. Ярче остальных сверкает Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий первый сезон выступает в России, но уже делит третье место в списке бомбардиров, забив семь голов. Отставание от Артёма Дзюбы составляет три мяча, от Гамида Агаларова — шесть.



При этом Кассьерра ещё и один из лучших ассистентов в своей команде. Сделал три результативных передачи за 10 игр. Больше только у Кристиана Нобоа (четыре). Кадровых потерь в атаке у хозяев не предвидится, а потому как минимум на гол они вполне могут рассчитывать при таких раскладах. Нестабильную защиту краснодарцев тоже держим в уме.

Однако и сами сочинцы регулярно пропускают. Последний раз в чемпионате России побеждали всухую лишь в середине августа. Наверняка пропустят снова. Дело тут ещё в том, что в южном дерби с «Краснодаром» из-за дисквалификации не примут участие сразу два основных защитника. Левый фланг обороны рискует просесть.



Сергей Терехов в прошлом туре с «Уралом» (1:1) получил жёлтую карточку и превысил допустимый лимит, а Матео Барач схлопотал сразу два «горчичника» с разницей в 12 минут и был удалён с поля. Хорошо, что «барсы» хотя бы успели сравнять счёт до этого. Словом, смысла мудрить мы не видим. Ставка «обе забьют» отлично подходит.

Прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» 5 декабря 2021 года

Соперники вовсю претендуют на еврокубки, только иногда со стабильностью возникают проблемы. Забивают исправно, но и пропускают тоже регулярно. На «Фиште» сочинцы представляют из себя грозного оппонента, но не смогут рассчитывать сразу на двух защитников основы. Краснодарцы уже побеждали в очной встрече в нынешнем сезоне, однако теперь будет труднее. Ждём голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.68.