«Вашингтон» — «Анахайм». Александр Овечкин всё больше напоминает машину!

7 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех «Дакс» идёт за 3.62. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Анахайм»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс» 7 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм» 7 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.02. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 9.20.

«Вашингтон» — «Анахайм»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (07.12.2021)

На 7 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч. Любители отечественного хоккея тоже смогут выбрать себе что-то по душе. Отдельное внимание уделим встрече «Вашингтона» и «Анахайма», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Вашингтон» по-прежнему идёт в тройке лидеров на Востоке, набрав 36 баллов за 25 встреч. Первое место у «Флориды», которая набрала 37 баллов и сыграла при этом на один матч меньше. У «Кэпс» последние три игры прошли довольно интересно. Сперва с «Пантерз» (4:5) остались без очков, а с «Чикаго» забрали всего один балл (3:4 Б). Александр Овечкин отметился передачей, а реализовать буллит не смог.

Зато с «Блю Джекетс» всё прошло удачнее (3:1). Ови забросил 750-ю шайбу в НХЛ. До Яромира Ягра осталось всего-ничего, каких-то 16 голов. С таким темпом побить рекорд чеха можно будет совсем скоро. В нынешнем сезоне Александр имеет 20 шайб (и это 17-й раз в карьере!). Больше сезонов с 20 и более шайбами только у Брэндана Шэнахэна (19 раз) и Горди Хоу (22 раза).

«Анахайм» же продолжает удивлять. Занимает четвёртую позицию на Западе, набрав 30 баллов за 25 встреч. Последние три матча прошли неплохо. Удалось перебросать в серии буллитов «Лос-Анджелес» (5:4 Б) и дома одолеть «Вегас» (6:5). С «Калгари» боролись до последнего, не хватило совсем чуть-чуть (3:4 Б).

Молодое дарование Тревор Зеграс набрал 19 баллов. Накануне отметился ассистентским дублем. Лучшим снайпером и бомбардиром остаётся удивительный Трой Терри с 25 баллами за 24 игры, 15 из которых — голы. Опытнейший Райан Гецлаф имеет 20 очков, однако с «Кэпс» на лёд не выйдет из-за травмы верхней части тела.

Вообще у обеих команд есть некоторые кадровые проблемы. У каждой будут отсутствовать по четыре игрока основы. Бэкстрём, Оши, Дауд и Манта со стороны «Вашингтона». Гецлаф, Джонс, Кеслер и Комтуа — у «Анахайма». Неприятно, хотя соперники продолжают добывать результат. Всё не так критично.

А в очных встречах всё интереснее. В последних пяти «Дакс» трижды оказались сильнее, хотя предыдущая победа (уже в этом сезоне) оказалась добыта за пределами основного времени. Так что выделять явного фаворита мы бы не стали. Тем более что «Кэпс» дома играют с той же статистикой — три победы в последних пяти очных встречах. Одна в овертайме.

Единственное, чего можно ждать наверняка — заброшенных шайб. Во-первых, соперники любят накидывать друг другу от всей души. В трёх из пяти последних матчей в Вашингтоне пробивали верх. Да и по сезону с результативностью тоже неплохо. «Анахайм» забросил уже 84 шайбы против 88 у соперника. А в защите выглядят лучше как раз «Кэпс» с 63 пропущенными (против 74 у «Дакс»).

Плюс мотивации не занимать «Вашингтону», ведь прошлый матч он проиграл в овертайме. Тогда «Анахайм» был на подъёме, имел серию из семи побед. Сейчас уже всё утихло, команда не выдавала таких серьёзных отрезков. Зато «столичные» прибавили. Илья Самсонов хорошо выполняет работу и придаёт уверенности остальным. Ови с Кузнецовым и Уилсоном выдерживают внушительную нагрузку. Первые два звена выглядят шикарно.

Можно было бы попробовать поставить на итоговую победу хозяев, но коэффициент слишком мал. Так что остановимся на варианте «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.02. Статистика личных встреч не против. Хоккеисты заряжены, Ови идёт к рекорду Гретцки и часто радует болельщиков голами. «Анахайм» немного сбавил темп. Думается, на своём льду «столичные» возьмут реванш.

«Вашингтон» — «Анахайм»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 декабря 2021 года

У «столичных» вратарская линия переживает подъём. Илья Самсонов выручает команду и придаёт уверенности остальным. К тому же сам «Анахайм» сейчас смотрится не так уверенно, как было несколько недель назад. А вот Ови продолжает радовать болельщиков. Думается, свои стены помогут взять реванш.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.02.

Эксперты оценили шансы Овечкина забить в матче с «Анахаймом».

Где покажут матч «Вашингтон» — «Анахайм»?