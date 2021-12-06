«Шахтёр» — «Шериф». Украинцы могут обижаться только на себя

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Шериф». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу украинского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Шерифа» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Шериф» 7 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Шахтёр» — «Шериф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Шериф» (07.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели внутренние первенства, на очереди — евроарена. 7 декабря стартует заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтёр» на стадионе «Металлист» в Харькове примет тираспольский «Шериф». Начало — в 23:00 мск.

«Шахтёр» крайне неудачно выступил в Лиге чемпионов. И это ещё мягко сказано! Во время квалификации повезло, а на групповом этапе лишь с миланским «Интером» (0:0) сумел добыть ничью. Однако это не позволит попасть ни в Лигу Европы, ни уж тем более в плей-офф самого престижного евротурнира.



В остальных турах Лиги чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби потерпели поражения. Сначала как раз от «Шерифа» (0:2), затем дважды от мадридского «Реала» (0:5 и 1:2), а под конец получили от «Интера» (0:2). Турнирных амбиций нет, можно разве что напоследок хлопнуть дверью. И получить дополнительные призовые от УЕФА.



Смена тренера не принесла плодов, эффективность атаки кошмарная. Лишь один гол за пять туров — на таком фоне последнее место выглядит абсолютно закономерно. В чемпионате Украины с голами проблем нет, однако там уровень соперников порядком ниже.

Имидж испорчен, можно немного сгладить неприятную картину и сконцентрировать все силы на УПЛ. Ведь там нужно вести традиционно борьбу за золото с киевским «Динамо». Во внутреннем первенстве порядок, лидирующая строчка и 44 балла в активе.



«Шериф» старался выжать максимум из выступлений в Лиге чемпионов. Все ожидания оказались перекрыты довольно быстро. Одержав сенсационные победы дома над «Шахтёром» (2:0) и на легендарном «Сантьягу Бернабеу» над «Реалом» (2:1), скромный молдавский клуб обеспечил себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

Неизвестно, как проявит себя там тираспольская дружина, никакой недооценки теперь не будет. И всё же не замечать успехов клуба невозможно. Несмотря на откровенно низкий уровень чемпионата Молдавии и отсутствие звёзд в составе, «Шериф» выглядел очень здорово. Действовал вторым номером, но оказывал достойное сопротивление мастодонтам европейского футбола.



Не сумели отличиться подопечные Юрия Вернидуба лишь в прошлом туре Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». А ведь нанесли 12 ударов по воротам, пять из них даже пришлись в створ! Работы у Тибо Куртуа хватало. Почему бы не исправиться в Харькове? Каждый гол на евроарене — уже достижение.



К слову, о результативности. В первенстве Молдавии по этому показателю «Шериф» — лучший. Забит 51 гол за 16 туров, а пропущенных — всего пять штук. Всех конкурентов в первенстве клуб давно перерос, наверняка заберёт золото в этом сезоне. Главный вопрос — как выступит в Лиге Европы?

«Шахтёр» потерял всякие надежды на евровесну, хотя победа, конечно, подарит хоть какие-то приятные эмоции. «Шериф» уже добился своей славы, торопиться некуда. Можно со спокойной душой действовать вторым номером и караулить контратаки. Потому возьмём ТМ 3 мячей за 1.68. Слишком уж туго даются голы хозяевам в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Шериф» 7 декабря 2021 года

Украинский клуб провалился в Лиге чемпионов, забил всего лишь один гол за пять туров. Против крепкой обороны молдаван в первой очной встрече ничего придумать не сумел. «Шерифу» тоже распыляться незачем, можно спокойно сыграть на результат, третье место никуда не денется. Так что много голов не ждём: у гостей крепкая оборона, а хозяева на европейской арене забивают с колоссальным скрипом.



Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.68.