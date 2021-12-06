«Реал» Мадрид — «Интер». Без Карима Бензема чемпиона Италии не обыграть

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех миланцев оценён экспертами в 3.42. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Где смотреть матч «Реал» — «Интер»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер» 7 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» Мадрид — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер» (07.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели внутренние первенства, на очереди — евроарена. 7 декабря стартует заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный арбитр — Феликс Брих.

В чемпионате Испании у подопечных Карло Анчелотти полный порядок. Уверенно лидируют с приятным отрывом от второго места в восемь очков. При этом победная серия уже достигла шести матчей. Стоит ли говорить, что к генеральному сражению в Лиге чемпионов они подходят в отличном расположении духа?

На евроарене «сливочные» не просто пришли поглядеть на других. Сначала обыграли «Интер» (1:0). Затем сенсационно уступили дома «Шерифу» (1:2), но сумели реабилитироваться перед фанатами. Дважды одолели «Шахтёр» (5:0 на выезде и 2:1 — дома), а также отомстили «Шерифу» (3:0).

Тем самым мадридский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока, правда, открыт вопрос, с какого места он туда отправится. Ведь ближайший преследователь — «Интер» — отстаёт всего на два балла. Достаточно сыграть вничью, но получится ли? Как назло, в лазарет угодил лидер атаки.

Главный бомбардир мадридцев Карим Бензема получил травму в последнем туре Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0). К счастью, его смог подменить Лука Йович, забивший гол и отдавший голевую передачу на Винисиуса Жуниора. Но сможет ли серб так же хорошо проявить себя в противостоянии с итальянцами? Пропускают они не так много.

Чёрно-синие тоже неплохо идут в Лиге чемпионов, хотя отчасти благодаря низкому уровню «Шахтёра» и «Шерифа». За пять игр набрали 10 очков и расположились на втором месте. Причём выход в плей-офф также уже гарантирован. Это прогресс на фоне прошлых сезонов. И всё же текущий результат нельзя назвать безупречным.

В первом туре «Интер» уступил «Реалу» (0:1), затем сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0), дважды с одинаковым счётом 3:1 обыграл «Шериф» и без особых проблем справился в ответной встрече с украинцами (2:0). Как видно, лишь к середине удалось набрать темп и составить мадридцам конкуренцию.

Только победа устроит «нерадзурри», если они хотят совершить прыжок на первую строчку группы. Смысл сразиться есть. Помимо денежного вознаграждения, появится возможность попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов на противника попроще. С первого места в плей-офф уже вышли «Ман Сити», «Бавария» и «Ливерпуль».

Учитывая результативность команды, это вполне возможно. 39 забитых мячей и четыре победы в последних четырёх турах чемпионата Италии над «Наполи» (3:2), «Венецией» (2:0), «Специей» (2:0) и «Ромой» (3:0) придают недюжинную уверенность. Есть ли у «сливочных» шанс сохранить свои ворота нетронутыми? Сомневаемся.

В предстоящей встрече наверняка будет много борьбы. «Реал» покажет прагматичный футбол, его устроит даже ничья, а без Бензема доминировать будет труднее. «Интер», напротив, будет много атаковать, пытаясь одержать верх. Учитывая, насколько он хорош в нападении, думается, ему удастся как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер» 7 декабря 2021 года

«Реал» в последнее время прилично добавил, что видно и по результатам. Однако травма Карима Бензема и отличная форма подопечных Симоне Индзаги непременно скажутся на итоге встречи. Выдержать миланские атаки совсем нелегко. Может, хозяева смогут, но не факт. Думается, на очки «Интер» наиграет.



Ставка: «Интер» не проиграет за 1.74.

Какой телеканал покажет матч «Реал» — «Интер»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Реал Мадрид» — «Интер».