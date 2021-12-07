«Бавария» — «Барселона». 2:8 и в Лигу Европы?

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех испанцев оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 5.15.

Где смотреть матч «Бавария» — «Барселона»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» 8 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» (08.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели внутренние первенства, на очереди — евроарена. 8 декабря завершится групповой этап Лиги чемпионов. «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» в Германии примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Бавария» в потрясающей форме. Совсем недавно одержала победу в матче с дортмундской «Боруссией» (3:2) в немецкой Бундеслиге. Тем самым обеспечила себе уверенное первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь теперь отстаёт на четыре очка. Хотя разговоры о судействе возникли по делу.



В Лиге чемпионов вообще всё прекрасно. Пять побед в пяти турах. Сначала одолели «Барселону» (3:0), затем по два раза киевское «Динамо» (5:0 и 2:1) и лиссабонскую «Бенфику» (4:0 и 5:2). Мюнхенцы в прекрасном настроении. Первое место обеспечено, мотивации особой нет. Но когда это останавливало немцев?



О результативности нападения даже говорить неприлично. Роберт Левандовски был в шаге от получения «Золотого мяча», кто-то даже требует вручить ему награду за 2020 год, хотя это уже другая история. Поляк забивает невероятно много: 16 мячей в 14 турах чемпионата Германии и девять — в пяти матчах Лиги чемпионов.

Однако блистает в нападении не только лучший бомбардир сборной Польши. Во всех турнирах подопечные Юлиана Нагельсмана наколотили уже 76 голов (45 мячей в Бундеслиге, 12 в Кубке Германии и 19 — в Лиге чемпионов). Неужели их можно остановить только запрещёнными способами?



Впрочем, паре клубов из немецкой Бундеслиги удалось разочаровать баварцев. Ещё в начале сезона была ничья с «Боруссией» М (1:1), в седьмом туре потерпели поражение от «Айнтрахта» (1:2) и совсем недавно подарили очки «Аугсбургу» (1:2). Оппоненты строго сыграли в обороне и воспользовались своими моментами.



В предыдущем туре Ла Лиги «Барселона» столкнулась со схожей проблемой. Однако, в отличие от немецкой дружины, каталонцы не обладают превосходной атакой, потому справедливо уступили крепкому «Бетису» (0:1). Процесс перестройки только начался, ждать чудес в рекордные сроки слишком наивно.

Связаны изменения прежде всего с назначением на пост главного тренера Хавьера Эрнандеса. Испанец, к слову, не побоялся выпустить в основе в чемпионате Испании сразу четырёх молодых игроков — Араухо, Гави, Гонсалеса и Эззалзули.

Всего же под руководством легенды клуба сине-гранатовые успели провести четыре матча. Три случились в чемпионате Испании: с «Эспаньолом» (1:0), «Вильярреалом» (3:1) и «Бетисом» (0:1). Ещё один — в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (0:0). Молодые получают шансы, хотя качество футбола не впечатляет. Слишком серьёзные перепады: мощные отрезки соседствуют с провалами.



Смелость новоиспечённого специалиста впечатляет, однако результат приносит не всегда. Следовательно, с «Баварией» могут возникнуть большие проблемы, даже если та сыграет экспериментальным составом. Подбор футболистов позволяет доминировать всюду. Интересно, сможет ли в этом матче сыграть Хави в контроль мяча?



Мюнхенцы выглядят явными фаворитами, результативность у них шикарная, набранная форма восхищает. Чего не скажешь о «Барселоне», которая переживает явно не лучшие времена, играет отчасти силами молодёжи и пока, вероятно, не готова к большим битвам. Лучше возьмём П1 за 1.67.

Хави и футболисты каталонцев в течение недели старательно добавляли сопернику мотивации своими интервью. Только победа гарантирует гостям плей-офф Лиги чемпионов. Но, похоже, придётся болеть за киевское «Динамо» во встрече с «Бенфикой». Справиться с такой «Баварией» не удастся. Особенно в Германии.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» 8 декабря 2021 года

Хави требуется больше времени, до «Баварии» ещё очень далеко. На сегодняшний момент это просто команды разного уровня. Мюнхенцам уже ничего не надо, но Томас Мюллер обещал показать силу команды в матче с «Барселоной». Да и перспектива отправить такого соперника в Лигу Европы выглядит соблазнительной. Играть в поддавки на своём поле немцы точно не станут, а разница в классе сделает всё остальное.



Ставка: победа «Баварии» за 1.67.

Какой канал покажет матч «Бавария» — «Барселона»?

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Барселона».