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«Бенфика» — «Динамо» Киев, 8 декабря 2021 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов, прямая трансляция, где смотреть

«Бенфика» — «Динамо» Киев. «Барселона» не дождётся помощи от украинцев
Михаил Коробов
«Бенфика» — «Динамо» Киев: прогноз на матч ЛЧ
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Оборона у команды Мирчи Луческу крепкая, но мотивации уже нет.

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех украинцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» Киев 8 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Бенфика» — «Динамо» К получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» К (08.12.2021)

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Динамо К
Киев, Украина

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели внутренние первенства, на очереди — евроарена. 8 декабря завершится групповой этап Лиги чемпионов. Лиссабонская «Бенфика» на стадионе «Да Луш» в Португалии примет киевское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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«Бенфику» устроит только победа, иначе придётся покорять Лигу Европы. Набрано пять баллов за пять туров группового этапа Лиги чемпионов, отставание от расположившейся на второй строчке «Барселоны» составляет два очка. К счастью, в соперниках у португальцев куда менее грозный оппонент. Шансы на выход в плей-офф хорошие. Выиграть в Мюнхене конкурент едва ли сможет.

Тем не менее в первом круге «орлы» сыграли вничью с киевским «Динамо» (0:0). Имели много моментов, однако сильно подвела реализация. Под конец встречи соперник был даже ближе к забитому мячу, но вмешался VAR, зафиксировавший офсайд у Николая Шапаренко. Пронесло.

К нападению красных в последнее время много вопросов, в пяти турах Лиги чемпионов трижды не сумели распечатать ворота соперников. Из-за этого дважды сыграли вничью: с «Барселоной» (0:0) и, собственно, с «Динамо» (0:0). Также потерпели разгромное поражение в матче с «Баварией» (0:4), хотя по нему вопросов нет. Слишком уж хороши немцы.

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Несмотря на внушительные результаты, забивают подопечные Жорже Жезуша преимущественно аутсайдерам чемпионата Португалии. А вот в недавнем противостоянии со «Спортингом» (1:3) сумели отличиться лишь один раз. Проиграли прямому конкуренту абсолютно по делу, смотрелись печально.

Хотя киевское «Динамо» в этом плане схоже с португальцами. В чемпионате Украины у киевлян 46 забитых мячей за 17 матчей, а в Лиге чемпионов отличились лишь один раз — на своём поле с «Баварией», когда та уже сбавила темп (1:2). Впрочем, в прошлом сезоне было то же самое, удивляться тут особо нечему.

Зато подопечные Мирчи Луческу очень здорово обороняются: что на евроарене, что в первенстве Украины. Потерпели разгромное поражение в сезоне всего одно, в матче с «Баварией» (0:5). Но мюнхенцам много кто разгромно проигрывает. В остальных турах уступали с минимальной разницей и выглядели более чем собранно. С теми же каталонцами вполне могли рассчитывать на очки.

Не последняя заслуга в этом Георгия Бущана и Дениса Бойко, которые не раз отводили от собственных ворот серьёзные угрозы. Впрочем, и защитников, разумеется, есть за что хвалить. В столь сложной группе за пять туров пропустили всего девять мячей, не так много. К примеру, у «Бенфики» столько же.

Однако теперь особого смысла стараться нет, путь даже в Лигу Европы закрыт. Третью строчку займёт либо «Бенфика», либо «Барселона». Турнирная мотивация отсутствует, единственное, что можно сделать — хлопнуть дверью напоследок. И получить дополнительные призовые от УЕФА. Вот только забивают украинцы с большим скрипом. Поэтому нас, вероятно, ждёт унылый закрытый футбол с небольшим количеством голов.

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Учитывая нынешнюю форму лиссабонцев в нападении, большой результативности не дождёшься и от них. Да и устроит хозяев только победа, так что пропускать вообще нежелательно. А вот у киевского «Динамо» оборона неплохая. Возьмём тотал меньше 3 мячей за коэффициент 1.71. Что-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу хозяев здесь может быть.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» Киев 8 декабря 2021 года

Украинцы не лучшим образом действуют в атаке в Лиге чемпионов, лишь один забитый мяч за пять туров говорит сам за себя. Это не чемпионат Украины, где мячи залетают со свистом. Зато в обороне полный порядок. У «Бенфики» те же проблемы в нападении, результативность просела. Большого количества голов от них не ждём, хотя понятно, что португальцы побегут в атаку. Ведь их устроит только победа.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.71.

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Заглавное фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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