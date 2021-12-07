«Зенит» — «Челси». Дело сделано, и некого тут обманывать!

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Зенита» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Где смотреть матч «Зенит» — «Челси»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» 8 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» (08.12.2021)

Зима — особенное время для российских клубов. Наступают холода, выпадает снег. Погодные условия не позволяют продолжать первенство, а потому участники привычно уходят на перерыв. Тем важнее вынести из оставшихся матчей чемпионата России максимальную выгоду. Но перед этим предстоит завершить групповой раунд еврокубков.

Петербургскому «Зениту» осталось провести две встречи в календарном году. Сперва в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», затем — в 18-м туре Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Откровенно говоря, важнее сейчас для петербуржцев именно противостояние на внутренней арене.



Они по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, набрав 37 очков. Однако из-за осечки в прошлом туре с «Ростовом» (2:2) непозволительно близко подпустили к себе бело-голубых. Москвичи-то у«Уфы» как раз выиграли (2:0), причём спокойно и с запасом. Потому сейчас отстают от действующего чемпиона России всего на два очка.



Фактически при победе «Динамо» обгонит «Зенит» на один балл и станет зимним чемпионом. При этом играть петербуржцам предстоит на выезде, а дома москвичи смотрятся хорошо. Так что думать только об игре с «Челси» у петербуржцев вряд ли получится, что бы Сергей Семак ни говорил про запредельную мотивацию.

Сине-бело-голубые уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы, оторвавшись от шведского «Мальмё» на три очка в группе. Из-за удачных очных встреч даже при равенстве очков россияне окажутся выше в таблице. При этом надежды на 1/8 финала Лиги чемпионов потеряны давно. Бороться фактически не за что. Призовые от УЕФА и очки в таблицу коэффициентов — это хорошо, но оторваться от главного конкурента в РПЛ важнее.



«Челси», напротив, получит дополнительную мотивацию. После разгромной победы над «Ювентусом» набрал 12 очков и занял первую строчку. У итальянцев столько же, находятся ниже лишь по дополнительным показателям. Крайне вероятно, что «старая синьора» на своём поле обыграет шведов. Так что англичанам допускать осечку в России нельзя.

Конечно, ещё не факт, что в 1/8 финала попадётся соперник попроще, если финишировать на первом месте. Поскольку можно будет нарваться на тот же «ПСЖ». Зато точно обойдут стороной феноменальную «Баварию», непредсказуемый «Манчестер Юнайтед» и грозные «Манчестер Сити» с «Ливерпулем». А это уже что-то.

Тем более подопечным Томаса Тухеля нужно исправляться за недавнее поражение в чемпионате Англии. Уступили в лондонском дерби «Вест Хэму» (2:3), хотя дважды вели в счёте. И отдали первенство в турнирной таблице как раз «Ман Сити» и «Ливерпулю». «Горожане» оторвались на два очка, мерсисайдцы — на одно.



Шансов у «Зенита» зацепиться за очки мало. Даже при родных трибунах. Даже если тренерский штаб гостей решит перетасовать немного состав. Скамейка у лондонцев длинная, а уровень исполнителей сомнений не вызывает. На наш взгляд, П2 здесь подходит. Коэффициент поднимать будем комбинированной ставкой.



Сергей Семак в одном из интервью проговорился, что готовится сыграть оборонительной схемой. Удивляться тут нечему. Кроме травмированного Крицюка и дисквалифицированного Чистякова, состав в полном комплекте. Хозяевам даже на гол рассчитывать будет трудно. А уж синие свой мяч-два наверняка забьют. Чемпион России пропускает исправно.

В нынешнем сезоне «аристократы» провели 22 матча во всех соревнованиях, не считая финал Суперкубка УЕФА с «Вильярреалом». В 11 из них удалось одержать победу всухую. То есть в 50% случаев англичане сохраняют сетку своих ворот нетронутыми. У петербуржцев на евроарене с голами туго, так что комбинированная ставка «П2 + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.26 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» 8 декабря 2021 года

«Зенит» давно потерял шансы на Лигу чемпионов, зато точно продолжит борьбу в Лиге Европы. С точки зрения турнирной борьбы матч с «Челси» — формальность. Сергей Семак обещал запредельную мотивацию, но встреча с главным преследователем в РПЛ сейчас важнее. Всё очевидно. Лондонцы, напротив, постараются оставить позади «Ювентус» в таблице. Думается, что-то вроде 1:0 или 2:0 в пользу гостей мы здесь увидим.



Ставка: победа «Челси» + общий тотал меньше 3.5 мяча за 2.26.

Где покажут матч «Зенит» — «Челси»?

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Зенит» — «Челси».