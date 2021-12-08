«Зенит» — «Челси». Прогноз «Фонбет»: Сергей Семак не расколдует Тухеля

8 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Сделать ставку на российский клуб можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Зенит»

Для «Зенита» матч с «Челси» не имеет турнирного значения. При любом исходе команда Сергея Семака останется третьей в группе и сыграет весной в Лиге Европы. Хотя есть возможность взять реванш за минимальное поражение в Лондоне (0:1) в 1-м туре. Впрочем, вряд ли получится.

Набрать очки петербуржцам на групповом этапе пока удалось лишь в матчах со шведским «Мальмё». Дома выиграли со счётом 4:0, в гостях с трудом забили гол и сыграли вничью — 1:1. Обе встречи с «Ювентусом» завершились поражениями. Сперва со счётом 0:1, затем — 2:4.

Накануне встречи с «Челси» сине-бело-голубые неожиданно потеряли очки и в РПЛ, сыграв дома вничью с «Ростовом» (2:2). Хозяевам на «Газпром Арене» удалось отыграть два мяча усилиями Клаудиньо. Теперь московское «Динамо» приблизилось в таблице на расстояние двух очков перед очной встречей.

В шести последних матчах во всех турнирах у петербуржцев лишь две победы: 2:0 в матче с ЦСКА и 5:1 — с «Нижним Новгородом». Также на этом отрезке, помимо поражения от «Ювентуса» в Италии и ничьих с «Мальмё» и «Ростовом», случилась безголевая ничья с «Уралом».

В какой форме «Челси»

«Челси» необходимо побеждать, чтобы сохранить первое место в группе и получить более простого соперника в 1/8 финала. Подопечные Томаса Тухеля лишь по личным встречам опережают «Ювентус», поэтому должны сыграть не хуже, чем туринцы в параллельном матче с «Мальмё».

У лондонцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей в группе – 10:1. Хотя в пяти последних турах АПЛ они потеряли семь очков, переместившись с первого места на третье в турнирной таблице. Пропустили вперёд «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Благо пока дистанция небольшая.

Виноваты ничьи с «Бёрнли» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также поражение от «Вест Хэма» (2:3). Это худший отрезок для команды в чемпионате Англии с мая. Вратарь Эдуард Менди, сыгравший «на ноль» в 13 из 17 матчей в Лиге чемпионов, пропустил в трёх играх АПЛ кряду.

«Зенит» – «Челси»: статистика личных встреч

В середине сентября состоялась первая встреча команд в истории. Гол Ромелу Лукаку во втором тайме принёс «аристократам» минимальную победу. До этого «Зенит» последний раз играл с английской командой в 2013 году, когда по сумме двух встреч прошёл в 1/16 финала Лиги Европы «Ливерпуль».



Сергей Семак, нынешний главный тренер сине-бело-голубых, отметился одним из голов в том противостоянии. «Челси» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов играл в одной группе с «Краснодаром» (ничья 1:1 в Англии при экспериментальном составе на поле и победа со счётом 4:0 в России).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Зенит» – «Челси» 8 декабря 2021 года

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05 (Сделать ставку).

В последних 22 еврокубковых матчах «Зенит» добился лишь четырёх побед при трёх ничьих и 15 поражениях. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы снова не сумели показать состоятельность и желание быть в числе лучших клубов Европы. На фоне доминирования в РПЛ выглядит странно.

Лишь гол с пенальти на 90+2-й минуте выездного матча с «Мальмё» позволил обеспечить третье место в группе. Мотивированный «Челси» объективно сильнее. Тем более в воскресенье, 12 декабря, «Зениту» предстоит сыграть в Москве с «Динамо» в последнем матче календарного года.



Поражение отбросит петербуржцев на второе место в турнирной таблице РПЛ. Есть все основания предполагать, что этот матч гораздо важнее игры с «Челси». Если у хозяев на «Газпром Арене» будут проблемы с настроем, то «аристократам» хватит и одного точного удара, как это было в Лондоне.

Тем более что у команды Томаса Тухеля лучшая оборона в этом розыгрыше Лиги чемпионов. А потому большого количества голов ждать не стоит. Ставка «тотал меньше 2.5 мяча» прошла в трёх из пяти матчей и «Зенита», и «Челси». Снова ждём низовой футбол.