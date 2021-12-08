«Легия» — «Спартак». Руй Витория уйдёт с высоко поднятой головой

9 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех поляков оценён экспертами в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Легия» — «Спартак» 9 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Легия» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак» (09.12.2021)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого европейского турнира — Лиги Европы. В заключительном туре группового этапа среди прочих сразятся польская «Легия» и российский «Спартак». Матч состоится 9 декабря в Польше. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Главный судья — словенец Матей Юг.

«Легия» совсем раскисла после яркого старта в Лиге Европы. Одолев «Спартак» (1:0) и «Лестер» (1:0), дважды разгромно уступила «Наполи» (0:3 и 1:4), а в минувшем туре в матче с «Лестером» (1:3) снова получила три мяча в свои ворота. Вследствие чего опустилась на последнюю строчку в группе. Хотя шансы остаются даже на плей-офф.

Однако по положению в турнирной таблице польской Экстракласы видно, что форма у команды, мягко говоря, не очень. Варшавяне спустились аж до зоны вылета, в копилке всего 12 баллов после 17-го тура. Правда, есть ещё две игры в запасе, однако исправить этим положение дел вряд ли сильно удастся, до лидеров теперь слишком далеко.

Польские армейцы одержали в последних пяти турах чемпионата Польши всего одну победу — над «Ягеллонией» (1:0). Во всех остальных играх потерпели поражение. А всего на внутренней арене четыре победы. Судя по всему, силы и настрой уходят на евротурнир. Здесь удалось забить в четырёх матчах из пяти, за исключением «Наполи» в первом круге.

Понятно, что сдаваться подопечные Марека Голембевски не намерены. Не ради этого забросили домашний чемпионат. Вполне вероятно, что на один гол наиграют. Тем более на своём поле. Раз уж «Наполи» и «Лестер» не сумели сохранить ворота на замке в играх с поляками, то что говорить о московском «Спартаке»?

Тем более что российский клуб пропускает очень часто. Не больше одного-двух мячей за раз, но уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях. Проблемы в обороне и нестабильность крайне негативно сказались на положении в чемпионате России. Александр Селихов надежён, да только этого не всегда хватает. На данный момент москвичи располагаются на девятой строчке с 23 набранными очками.

Красно-белые оказались не готовы к предыдущей очной встрече с «Легией», Руй Витория находился в процессе адаптации и не успел нарастить атакующую мощь. Хотя моментов у его подопечных было достаточно, на гол точно наиграли, однако реализовать не получилось. Впрочем, в этом компоненте удалось заметно прибавить.

«Спартак» дважды обыграл «Наполи» (3:2 и 2:1), в обоих случаях смотрелся достойно. Также ярко выступил с «Лестером» (3:4 и 1:1). Плюс время от времени показывает яркий футбол в чемпионате России, хотя видно, что удача больше сопутствует именно на евроарене. Кстати, шансы на выход в плей-офф прекрасные.

Если москвичи возьмут верх над «Легией», участие в весенней части Лиги Европы обеспечено. А если «Лестер» при этом допустит любую осечку в матче с «Наполи», можно даже будет рассчитывать на первую строчку в таблице. Мотивация запредельная, осталось рассчитать собственные силы и не ударить в грязь лицом.

Тем удивительнее, что руководство готовит отставку Руя Витории. По сообщениям СМИ, решение будет принято 15 декабря. Понятно, что успехи португальского специалиста в РПЛ крайне скудные, девятая строчка может приравниваться к провалу. И всё же в Европе клуб смотрится неплохо. А с учётом отсутствия усиления, рассчитывать на большее не приходилось.

Да и в предстоящем матче «Спартак» выглядит фаворитом. В нападении виден прогресс, победы над «Наполи» тому подтверждение. В прошлом туре чемпионата России здорово себя проявил Квинси Промес, добыл три очка. Виктор Мозес тоже хорош. Так что можно было бы даже взять П2 за 2.46. Команда на ходу.

Однако с «Легией» могут возникнуть трудности в Польше. Потому ставка «обе забьют» за 1.71 уместна. «Легия» бросила все силы на евротурнир, забивает здесь часто. Отступать точно не станет. Москвичам уступать тоже никак нельзя, иначе можно вовсе остаться без евровесны. Несмотря на все разговоры об отставке, хочется верить, что Витория доведёт дело до конца. И покинет Россию с высоко поднятой головой.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Легия» — «Спартак» 9 декабря 2021 года

«Спартак» не отличается надёжностью защитной линии, но дважды преподал урок «Наполи». Если сыграет так же здорово — непременно одолеет польскую «Легию». Которая хоть и бьётся, должным уровнем футбола похвастать не может. Ждём голы в обе стороны, однако верим в российский клуб. Пора исправляться за неудачу в первом туре.



Ставка: обе забьют за 1.71.