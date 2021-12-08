«Марсель» — «Локомотив». Смотреть в таблицу коэффициентов УЕФА станет ещё больнее

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех россиян оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» 9 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Марсель» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» (09.12.2021)

После Лиги чемпионов традиционно наступает пора другого престижного европейского турнира — Лиги Европы. В заключительном туре группового этапа сразятся французский «Марсель» и российский «Локомотив». Матч состоится 9 декабря на стадионе «Велодром» во Франции. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Марсель» после пяти туров в Лиге Европы имеет в активе четыре балла и располагается на третьей строчке группы Е. До второй позиции уже не добраться, отставание составляет четыре очка, не хватит даже победы. А вот сохранить нынешнее место вполне можно, для этого достаточно просто не проиграть. Задача более чем решаемая.

У марсельцев это получается хорошо. В четырёх из пяти матчей Лиги Европы сыграли вничью и лишь однажды уступили «Галатасараю» (2:4). Та игра выдалась крайне противоречивой. Моментов у французов было очень много, но давление болельщиков, отличная контратака турков, ошибки в обороне и откровенное невезение сыграли свою роль.

Впрочем, расстраиваться не стоит. В чемпионате Франции провансальцы располагаются на третьей строчке и вовсю претендуют на финиш в зоне Лиги чемпионов. Лидирующий «ПСЖ», правда, убежал далеко. Зато отставание от идущего на втором месте «Ренна» составляет всего два очка. Плюс есть хорошие шансы выйти в Лигу конференций. Если она, конечно, нужна южанам.

В последних трёх турах Лиги 1 подопечные Хорхе Сампаоли одержали две победы: над «Труа» (1:0) и «Нантом» (1:0). Также потерпели поражение от «Бреста» (1:2). Случаются осечки, зато забивают стабильно, за что им хвала и уважение. Однако местами отличаются прагматизмом, довольно редко балуют зрителей результативностью.

«Локомотив», к сожалению, в этом похож на грядущего оппонента. Поначалу казалось, что приход Маркуса Гисдоля — шаг в верном направлении. Однако после яркого отрезка немец пришёл к тому, с чего начинал. Москвичи снова проигрывают и имеют проблемы в атаке. В предыдущем туре РПЛ уступили даже «Уралу» (0:1), у которого худшее нападение в чемпионате.

К слову, это третье поражение в чемпионате России подряд. Ранее железнодорожники уступили тульскому «Арсеналу» (1:3) и грозненскому «Ахмату» (1:2). Хорошо бы сейчас взять перерыв, зализать раны и приспособиться к требованиям тренерского штаба. Однако, как назло, впереди важнейший матч. На кону выход в евровесну.

Россиян устроит только победа. В случае ничьей путёвка в третий по важности турнир Европы достанется французам. Москвичам придётся атаковать, а с этим нынче большие проблемы. Состав молодой, стабильности и опыта не хватает. Вмешались, конечно же, ещё и травмы. Третий матч кряду на воротах юный Худяков подменяет Гильерме. Упрекнуть молодого голкипера не в чем, однако пропускают железнодорожники исправно и от всех подряд.

Будет большой удачей, если гостям удастся забить в Марселе и при этом не пропустить. Нас наверняка ждёт закрытая встреча. «Марсель» нынче славится прагматичностью, забивает немного, зато по делу. Хотя отчасти не везёт с завершением атак. А вот «Локомотив» сильно омолодился, выдал бодрый отрезок, после чего посыпался. Возьмём ТМ 3 мячей за 1.83.

Дело ещё в том, что хозяевам абсолютно незачем торопиться, достаточно будет добыть ничью. Вряд ли они намерены зря тратить силы и пытаться забить как можно больше. Лига 1 важнее, чем путёвка в Лигу конференций. Тем более что проще поймать на контратаке нестабильный в обороне «Локо», которому остаётся только идти вперёд. Думается, что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев здесь может быть.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» 9 декабря 2021 года

У «Локомотива» крайне неудачный отрезок, поражение за поражением при низкой результативности. В обороне тоже много проблем. Будет очень тяжело противостоять французам. В атаке подопечные Хорхе Сампаоли систематично мало забивают, однако выпрыгивать из штанов им не придётся. Выше третьего места не подняться, а для Лиги конференций достаточно не проиграть. Ставим на тотал меньше.



Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.83.