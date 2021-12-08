«Штурм» — «Монако». Александр Головин заслужил евровесну

9 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Штурм» — «Монако». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Штурма» оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Штурм» — «Монако» 9 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Штурм» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Штурм» — «Монако» (09.12.2021)

Групповой этап еврокубков подошёл к концу, можно начинать подводить итоги. «Зенит» занял третью строчку в группе Лиги чемпионов, теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. Этого стоило ожидать. «Спартаку» только предстоит продемонстрировать характер в заключительном туре ЛЕ, но у красно-белых уже есть что вспомнить.

Не оправдал надежды разве что «Локомотив». Он был озабочен переменами на тренерском мостике, значительным омоложением состава, травмами и банальным невезением. Конечно, у железнодорожников ещё есть шанс попасть в Лигу конференций, однако для этого нужно обыграть «Марсель» во Франции. Верится с трудом.



Хотя это далеко не все россияне, которые показали себя на евроарене. Вспомнить хотя бы голкипера Никиту Хайкина, который вместе с норвежским «Будё-Глимтом» лидирует в группе Лиги конференций. А ведь среди конкурентов украинская «Заря», болгарский ЦСКА из Софии и «Рома» самого Жозе Моуринью! К слову, итальянцев даже удалось обыграть со счётом 6:1.



Впрочем, не стоит забывать про Александра Головина, который уже долгое время показывает высокий уровень в чемпионате Франции. Да, полузащитник довольно часто посещает лазарет, а в нынешнем сезоне у него были как удачные, так и невзрачные отрезки. В матчах за сборную России на квалификации ЧМ-2022 откровенно терялся.

Зато сейчас травмы позади, а россиянин снова набирает форму. К примеру, в прошлом туре французской Лиги 1 вышел на замену в матче с «Метцем» на 59-й минуте. Был активен и даже сделал голевую передачу пяткой на Виссама Бен-Йеддера. «Монако» выиграл со счётом 4:0, а результативное действие полузащитника стало украшением.



Подопечные Нико Ковача поднялись вверх в турнирной таблице и приблизились практически вплотную к еврокубковой зоне. Правда, конкуренция здесь солидная. Сам Головин принимал похвалу от главного тренера, а французские СМИ и болельщики вовсе окрестили российского футболиста вместе с Бен-Йеддером волшебниками.

Строго говоря, в текущем розыгрыше Лиги Европы у монегасков полный порядок. За пять туров группового этапа набрали 11 очков, не потерпев ни одного поражения, и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Ближайший преследователь — ПСВ — даже при равенстве очков окажется ниже, поскольку очные встречи на стороне французов.



Любопытно, что отстают голландцы как раз ровно на три очка и вдобавок в заключительном туре сразятся с мотивированным «Реалом Сосьедад». Так что тренерский штаб «Монако» вполне может перетасовать состав на игру в Австрии. Не исключено, что так и будет, ведь на выходных ждёт непростая встреча с лидером чемпионата Франции — «ПСЖ».



Имеет смысл поберечь основных исполнителей и провести некоторую ротацию. Вероятно, Александр Головин снова начнёт на скамейке запасных. Такой ход со стороны гостей будет полностью оправдан. Дело ещё в том, что сам «Штурм» также полностью потерял мотивацию. За пять туров набрал всего лишь одно очко, четвёртое место от него никуда не денется.

Так что мы предлагаем взять ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.04. Сомнений, что гости наиграют на очки, мало. Разница в классе слишком заметна, а поражение может испортить общую картину. В пользу низовой встречи говорит невысокая результативность монегасков. За пять туров забили всего шесть голов. Ждём чего-то вроде 1:0 или 2:0 в их пользу. Не видим смысла мудрить.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Штурм» — «Монако» 9 декабря 2021 года

«Монако» уверенно провёл пять туров на групповом этапе Лиги Европы и обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. Матч заключительного тура — формальность. причём как для французов, так и для австрийцев. «Штурму» оказались на по зубам именитые соперники, он остался на четвёртой строчке. Мы бы не стали ждать слишком много голов, но монегаски без очков, на наш взгляд, остаться не должны.



Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.